VIDEO – Il Liverpool ricorda la Champions e gira il coltello nella piaga

Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv - amichevole – VIDEO : Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv, amichevole Napoli Liverpool streaming| Napoli-Liverpool: Gran bella partita quella di Edimburgo di domenica 28 luglio alle ore 18.00. Si affrontano di nuovo Napoli e Liverpool in un replay di una sfida che abbiamo visto addirittura 3 volte nella passata stagione, una proprio in un amichevole estiva….CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – ...

VIDEO/ Liverpool Borussia Dortmund - risultato 2-3 - : gol e highlights - è spettacolo! : Video Liverpool Borussia Dortmund, risultato finale 2-3,: gol e highlights, è spettacolo in questa amichevole disputata negli Stati Uniti.

Casa Sturridge saccheggiata - i ladri rubano anche il… cane : l’accorato appello dell’ex Liverpool [VIDEO] : Alcuni malviventi si sono introdotti nella Casa di Los Angeles dell’ex attaccante del Liverpool, rubandogli anche il cane Se gli avessero rubato alcuni oggetti di valore sarebbe stato meno doloroso, invece Daniel Sturridge si è visto portare via niente meno che il suo amato cane. La scorsa notte infatti alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione di Los Angeles, rubandogli l’animale domestico e lasciando al loro ...

Liverpool - quanta dolcezza in una foto : Alisson vince la Champions e VIDEOchiama moglie e figlia [FOTO E VIDEO] : Il portiere del Liverpool ha videochiamato moglie e figlia direttamente dal terreno di gioco, facendo vedere loro la Champions appena vinta Urla, gioia e festeggiamenti. Il Liverpool vince la Champions League e sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano scoppia la festa, a cui partecipa ovviamente anche Alisson, protagonista indiscusso della serata. Il suo pensiero però vola immediatamente alla moglie e alla figlia, non presenti a Madrid ...

Liverpool campione d’Europa per la sesta volta - le immagini della festa [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

VIDEO Invasione hot durante la Finale di Champions League : bionda mezza nuda in campo in Liverpool-Tottenham : Invasione hot durante la Finale della Champions League 2019 di calcio, al 18′ di Liverpool-Tottenham è infatti entrata una ragazza mezza nuda allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Voleva soltanto mettersi in mostra in maniera goliardica, è stata fermata dagli steward ed è stata accompagnata gentilmente a bordocampo applaudita dal pubblico. Di seguito il VIDEO dell’Invasione hot durante Liverpool-Tottenham, Finale della Champions ...

Tottenham-Liverpool - gli highlights del match – VIDEO : Liverpool-Tottenham, gli highlights del match – VIDEO Liverpool Tottenham highlights| E’ stata una gran partita quella che abbiamo visto al Wanda Metropolitano tra Liverpool e Tottenham. Una finale degna di questa annata fantastica della Champions League. Alla fine ha trionfato il Liverpool, dopo averci provato nella scorsa stagione stavolta Salah e Klopp sono riusciti ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Ecco gli ...

VIDEO Liverpool-Tottenham 2-0 - Highlights - gol e sintesi Finale Champions League. Reds in trionfo con Salah e Origi : Il Liverpool ha vinto la Champions League 2019 di calcio sconfiggendo il Tottenham per 2-0 nella Finale andata in scena allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. I Reds hanno conquistato il trofeo per la sesta volta nella loro storia mentre gli Spurs rimangono a bocca asciutta al loro primo atto conclusivo. I ragazzi di Klopp sono passati in vantaggio al 2′ grazie al rigore trasformato da Salah, l’arbitro aveva concesso il penalty ...

Tottenham-Liverpool - sorprendente falla nella sicurezza : ci scappa l’invasione di campo [VIDEO] : Al diciassettesimo minuto del primo tempo della finale di Madrid, una donna fa invasione di campo venendo raggiunta poi dagli steward Succede di tutto nei primi minuti della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, prima il gol su rigore di Salah e poi un’invasione di campo. Poco dopo il quarto d’ora, infatti, una donna riesce ad eludere i controlli degli steward, entrando sul terreno di gioco arrivando fino al ...

Finale Champions League Tottenham-Liverpool - spettacolo mozzafiato : Imagine Dragons e delirio sugli spalti [FOTO e VIDEO] : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...