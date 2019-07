VIDEO F1 | Lewis Hamilton | “Hockenheim incredibile Peccato per Ferrari | sarebbe stata una

VIDEO Lewis Hamilton dopo la penalità : “Non mi sono accorto di Raikkonen” : Al termine delle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni e domani scatterà dalla quinta piazzola dopo aver ostacolato Kimi Raikkonen durante il Q1 nel giro lanciato. Questa la sua spiegazione dell’accaduto. LA SPIEGAZIONE DI Lewis Hamilton DELL’EPISODIO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

VIDEO Kimi Raikkonen fa il dito medio a Lewis Hamilton! Britannico sotto inchiesta nelle qualifiche del GP d’Austria : Inconsueto episodio nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: Lewis Hamilton nel Q1 ostacola Kimi Raikkonen nel giro lanciato del finlandese, che comunque non verrà eliminato, il quale per tutta risposta, gli mostra il dito medio. Hamilton al momento è sotto investigazione, i due piloti sono stati chiamati per dare la versione dei fatti. Il Britannico è a rischio penalizzazione. IL VIDEO DEL dito medio DI Kimi ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ostacola Raikkonen in Q1 : Iceman gli mostra il dito medio [VIDEO] : Il britannico ostacola durante il Q1 del Gp d’Austria il finlandese, che reagisce male mostrandogli il dito medio Subito scintille nel Q1 del Gp d’Austria, protagonisti Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il britannico ostacola il finlandese durante il suo giro lanciato, scatenando la reazione di Iceman che gli mostra immediatamente il dito medio. Un gesto davvero forte del pilota dell’Alfa Romeo Racing che, subito dopo, ...

VIDEO Lewis Hamilton : “Le Ferrari sembrano veloci al Red Bull Ring” : Lewis Hamilton conclude il suo venerdì del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno mettendo in mostra un passo gara strepitoso, con tutte le mescole, mentre sul giro secco la Ferrari sembra maggiormente insidiosa per le Mercedes. Il campione del mondo lo conferma ai microfoni di Sky Sport, spiegando le che SF90 si trovano bene sul circuito del Red Bull Ring e che sarà una storia ben differente rispetto a Le Castellet. Oggi si annuncia grande ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : Lewis Hamilton vince a Le Castellet e manda un messaggio a tutti in ottica titolo : La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno è di quelle che lasciano il segno nel corso della stagione. I 25 punti conquistati a Le Castellet, e il modo con cui sono arrivati, rappresentano un duro colpo per le speranze dei rivali. L’inglese in queste occasioni vuole mandare un messaggio e oggi a Valtteri Bottas è arrivato in maniera netta. Andiamo ad analizzare la situazione del Mondiale 2019 di F1 che ...

VIDEO Lewis Hamilton - pole position GP Francia F1 : riviviamo il giro veloce on-board : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico si è reso protagonista di un giro vertiginoso durante le qualifiche sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet e ha messo in fila tutti gli avversaria, ennesima prestazione vertiginosa del pilota della Mercedes che è risultato impeccabile nel time attack e oggi andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dell’on-board ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia : “Contento della pole position - sfruttata la Mercedes. E il vento…” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha espresso tutta la sua gioia al termine delle qualifiche andate in scena oggi a Le Castellet: “Non è una pista semplice, ci sono delle vie di fughe ed è una pista tecnica. Siamo stati veloci in tutto il weekend, sono contento perché ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina. C’è stato del vento, alcune folate ...

VIDEO Lewis Hamilton a Charles Leclerc : “Non vedo l’ora di gareggiare con te” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha dominato le qualifiche al Paul Ricard di Le Castellet, infliggendo un distacco importante al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Charles Leclerc che si è dovuto accontentare della terza posizione sulla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari spera di poter recuperare in gara e al termine delle qualifiche è stato raggiunto ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “Non potevo rendermi conto dell’arrivo di Verstappen” : Siamo nel weekend del GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1, ma la testa di tutti è ancora a quanto è avvenuto a Montreal. La penalità di 5″ comminata al ferrarista Sebastian Vettel continua a far discutere e la decisione ieri da parte dei Commissari di confermare la sanzione nei confronti del tedesco alimenta dubbi e perplessità sulla linea da seguire in questi casi. In questo senso, l’episodio che ha avuto per ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - Lewis Hamilton sotto investigazione! Ha ostacolato Verstappen al rientro in pista : Lewis Hamilton è finito sotto investigazione nel corso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes avrebbe ostacolato Max Verstappen al rientro in pista, un episodio che fa sorridere visto che oggi è stata ufficializzata la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel nel GP del Canada per avere ostacolato il britannico in gara. Vedremo se anche oggi verranno presi dei provvedimenti ...

Formula 1 - Lewis Hamilton under investigation in Francia : la decisione dopo la fine delle FP2 [VIDEO] : Il pilota della Mercedes verrà investigato al termine della seconda sessione di libere per essere rientrato in pista in maniera non sicura Lewis Hamilton è under investigation in Francia, il pilota della Mercedes verrà giudicato al termine della seconda sessione di prove libere per essere tornato in pista in maniera non sicura dopo un testacoda. Perso il controllo della propria vettura, l’inglese non si è accorto di Max Verstappen al ...

nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha messo a confronto i due giri veloci dei piloti di Ferrari e Mercedes per capire quali dettagli abbiano portato alla partenza in pole il pilota tedesco. IL confronto Vettel-Hamilton nelle qualifiche DEL GP DEL Canada DI F1