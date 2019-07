VIDEO F1 | GP Germania 2019 | la Ferrari si comporta meglio della Mercedes in curva

VIDEO Highlights prove libere GP Germania F1 : Ferrari uno-due - Mercedes insegue ad Hockenheim : Sono terminate le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco Sebastian Vettel. Inseguono le due Mercedes con Lewis Hamilton (+0″146) e Valtteri Bottas (+0″662). La SF90 in evidenza con il grande caldo. ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Più vicini di quanto possa sembrare” : L’olandese Max Verstappen ha concluso in quinta posizione le prove libere del venerdì del GP di Germania 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato tedesco l’alfiere della Red Bull ha denunciato qualche problema di stabilità sulla sua vettura anche se dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport traspare convinzione e fiducia. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Max Verstappen F1, GP Germania ...

VIDEO F1 - GP Germania 2019 : le scuderie aprono i cofani motore per far fronte al caldo torrido : 33 gradi questa mattina, 37 nel corso della seconda sessione di prove libere. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 ha messo in mostra temperature quanto mai torride che hanno messo in difficoltà le vetture. Per far fronte a queste problematiche legate al surriscaldamento, sia la Mercedes, sia la Red Bull, hanno deciso di aprire i cofani motore delle rispettive vetture con delle fessure che permettono la fuoriuscita del calore. Andiamo a ...

VIDEO Charles Leclerc in vetta alle FP2 - GP Germania 2019 : il monegasco precede Vettel ed Hamilton : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen parte per la Germania : il saluto dei piccoli Robin e Rianna è dolcissimo [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi ...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

VIDEO Marc Marquez - GP Germania 2019 : vittoria con coreografia per il fenomeno spagnolo : Marc Marquez si conferma imbattibile al Sachsenring e si impone nel Gran Premio di Germania 2019 arrivando così al decimo successo consecutivo sul tracciato della Sassonia. L’iberico della Honda, con questa vittoria, ha allungato ulteriormente nel Mondiale MotoGP a +58 punti su Andrea Dovizioso ed ora può andare in vacanza con la consapevolezza di aver già ipotecato il sesto titolo iridato della carriera nella classe regina. Di seguito il ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : lo spagnolo vince in solitaria e arriva a braccia conserte : Marc Marquez ha vinto da dominatore il nono round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring (Germania), l’iberico ha vinto in solitaria, come era facilmente pronosticabile, raggiungendo quota 10 vittorie in carriera su questo tracciato. Il pilota iberico della Honda ha impostato una gara di prestazione pura, precedendo il connazionale Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), potendosi permettere ...

VIDEO Danilo Petrucci - il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo giro del GP di Germania 2019 : Potremmo definirla la “guerra dei poveri” ma oggi in Ducati il quarto del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, era il massimo che si poteva. Sono stati i due alfieri di Borgo Panigale a disputarsi il piazzamento ed all’ultimo giro l’umbro Danilo Petrucci l’ha spuntata sul forlivese Andrea Dovizioso. Un quinto posto amaro su tutti i fronti per il “Dovi”, vista soprattutto la vittoria ...

VIDEO Alex Rins - la caduta nel GP di Germania 2019 : lo spagnolo butta via il podio : Alex Rins stava viaggiando comodamente in seconda posizione nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP, quando è caduto all’imbocco del micidiale discesone che caratterizza il Sachsenring. Lo spagnolo si era ben distinto sul tracciato tedesco e stava viaggiando verso la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ma ha commesso un errore grave ed è finito nella ghiaia con la sua Suzuki perdendo così un risultato ...

VIDEO Fabio Quartararo - GP Germania 2019 : la caduta del francese nelle battute iniziali : Il fine settimana del GP di Germania 2019 della MotoGP per Fabio Quartararo è risultato tutt’altro che semplice. Il giovane talento francese, infatti, dopo essersi sub-lussato la spalla (senza finire a terra) nel corso della terza sessione di prove libere, ha vissuto anche un Gran Premio complicato. Nonostante la seconda posizione in griglia, infatti, il portacolori del team Yamaha Petronas è partito male, ritrovandosi nella pancia del ...

VIDEO Moto2 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : ennesimo assolo di Marquez : GP dei Germania 2019 della Moto2 che si è chiuso con la quarta vittoria stagionale (nelle ultime cinque gare) e undicesima in carriera dello spagnolo Alex Marquez (Marc VDS): ennesimo assolo per l’iberico, sempre più leader del Mondiale. Battuti Brad Binder e Marcel Schrotter, mentre quarto è un eccellente Fabio Di Giannantonio. Andiamo a rivivere la gara con la sintesi e gli Highlights. Highlights GP Germania MOTO 2 Foto: ...

MotoGp – Sfortuna Quartararo! Il rookie francese cade al secondo giro : il suo Gp di Germania è già finito [VIDEO] : Fabio Quartararo cade al secondo giro del Gp di Germania: il giovane rookie francese costretto ad abbandonare la corsa nelle fasi iniziali Si conclude nel peggiore dei modi il weekend del Gp di Germania per Fabio Quartararo. Il giovane rookie francese, indicato come uno dei papabili piloti che sarebbero potuti finire sul podio del Sachsenring, è caduto al secondo giro. Già nella giornata di sabato Quartararo aveva riscontrato un problema ...

MotoGp - si spengono i semafori al Sachsenring : ecco la partenza del Gp di Germania [VIDEO] : Scatta il Gran Premio di Germania di MotoGp, tutti a caccia di Marc Marquez che sogna il decimo successo consecutivo al Sachsenring I semafori che si spengono, l’adrenalina che sale e le emozioni che cominciano ad affiorare. Parte il Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Tutti a caccia di Marc Marquez che, partendo dalla pole conquistata ieri, sogna di conquistare il decimo successo consecutivo al ...