romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsInfrastrutture: Zaia, 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (4) - Affaritaliani.it
Infrastrutture: Zaia, 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (4) Affaritaliani.it
(AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l'iniezione nel terreno di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON L’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA A TORRIMPIETRA; SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E TRIGORIA IN DIREZIONE Roma; SEGNALIAMO INOLTRE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA SIA INTERNA CHE ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER BOCCEA; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON L’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA A TORRIMPIETRA; SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, MENTRE SEGNALIAMO SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI È CHIUSA LA SALARIA BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA A PIAN DE’ VALLI PER LA CORSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA TRA SANTA SEVERA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORALE SUD DI Roma TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA, NELLA ZONA CODE SULL’ARDEATINA TRA CASALE LA FOSSA E TOR SAN LORENZO VERSO ANZIO IN PROVINCIA DI LATINA FORTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A PASSO CORESE CODE SULLA DIRAMAZIONE SALARIA TRA LO SVINCOLO DEL POLO INDUSTRIALE E LA SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI IN USCITA DA Roma SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA, PROSEGUENDO NELLA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI, RIMOSSO IL VEICOLO RIBALTATO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO IN DIREZIONE DI Roma TRAFFICO SCORREVOLE A PASSO CORESE CODE SULLA DIRAMAZIONE SALARIA CODE TRA LO SVINCOLO DEL POLO INDUSTRIALE E LA SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI IN USCITA DA Roma SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma NAPOLI. A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI PONTECORVO CI SONO UN KM DI CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE DI Roma NELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E PONTINA SU QUEST’ULTIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI SUL LITORALE NORD DI Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DEI PRIMI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA E SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN PROVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI REGISTRANO CODE INVECE NELLA ZONA DI FORMIA SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA SANTACROCE E SAN PIETRO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE STRADALE NELLA Regione Lazio AD ECCEZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma COINVOLTI UN AUTO E UN MEZZO PESANTE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, VIENE ESERCITATA CON VETTURE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA; SULL’AUTOSTRADA A24 Roma-TERAMO ANCORA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA DI TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA ...