romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 09:30: VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 09.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ????? #Roma #TangenzialeEst - Sopraelevata altezza Stazione Tiburtina ????#5agosto al via la demolizione Info mod… -
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Infrastrutture: Zaia, 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (4) Affaritaliani.it
(AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l'iniezione nel terreno di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DEI PRIMI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA E SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN PROVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI REGISTRANO CODE INVECE NELLA ZONA DI FORMIA SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA SANTACROCE E SAN PIETRO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 27 LUGLIO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE STRADALE NELLA Regione Lazio AD ECCEZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma COINVOLTI UN AUTO E UN MEZZO PESANTE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, VIENE ESERCITATA CON VETTURE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA; SULL’AUTOSTRADA A24 Roma-TERAMO ANCORA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA DI TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E LA PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA PER UN INCIDENTE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CRANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CRANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA; CI SPOSTIAMO SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA PALIDORO E CERVETERI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...