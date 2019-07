VETTEL ULTIMO GP GERMANIA 2019 Video F1 | disastro Ferrari | fuori anche Leclerc!

Disastro Ferrari nel GP di Germania - VETTEL partirà ultimo - Leclerc decimo. Pole per Hamilton : Dietro l’inglese ci sono Verstappene e Bottas. Problemi tecnini per le due rosse. Il tedesco: «Mi sento vuoto»

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Hamilton pole position - disastro Ferrari : Leclerc 10° - VETTEL ultimo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019 , tappa del Mondiale F1. Il britannico ha approfittato al meglio dei problemi della Ferrari : Charles Leclerc ha avuto delle criticità sul sistema di benzina e non ha girato nel Q3, Sebastian Vettel partirà in ultima posizione a causa di problemi al turbo della Ferrari che gli hanno impedito di siglare un tempo valido. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Germania 2019 , ...

Sebastian VETTEL F1 - GP Germania 2019 : “Mi sento vuoto - che delusione l’ultimo posto” : Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel, sabato disastroso per il pilota della Ferrari che non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema sul turbo della sua monoposto. Il tedesco non è riuscito a girare a Hockenheim e domani scatterà in ultima posizione in occasione del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1: un risultato inatteso perché le Rosse avevano offerto delle buone prestazioni nelle prove ...