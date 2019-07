Usa | presunto traffico illegale di organi | in Arizona scoperto laboratorio di Frankenstein

Inchiesta Pomezia - si dimette dalla Regione Lazio il consigliere Pd accUsato di aiutare il presunto boss Fragalà : Omero Schiumarini si è dimesso dall’incarico fiduciario che aveva in Regione Lazio, in un ufficio di diretta competenza del presidente del Consiglio regionale. Il consigliere comunale del Pd a Pomezia è coinvolto – ma non indagato – insieme al compagno di partito Fiorenzo D’Alessandri nell’Inchiesta della Dda di Roma che martedì ha portato in carcere 31 persone e smantellato il presunto clan Fragalà, che per anni ha operato nell’area a sud ...