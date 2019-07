Usa | Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 | 5 miliardi della Difesa per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Grande vittoria per. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dallal’zione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di unad’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via libera all’impiego di 2,5di dollari del bilancio, per finanziare la costruzione di oltre 160 chilometri di barriera. Sembra così concludersi un capitolo del dibattito sulla frontiera che aveva aperto un braccio di ferro tra repubblicani e democratici che lo scorso 22 dicembre aveva aperto un lungo shutdown. Dalla coalizione di opposizione alla costruzione del Muro comunicano che per loro la “lotta non è ...

