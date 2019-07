Uomini e Donne | Sossio e Riccardo hanno fatto pace

“Stava già con lui”. Uomini e Donne - e ora Manuel Galiano “asfalta” Giulia Cavaglia : racconta tutto : Manuel Galiano contro Giulia Cavaglia, Giulia Cavaglia contro Manuel Galiano. La storia dell’estate fa registrare una nuova puntata. Proprio ieri vi avevamo parlato della reazione della ex tronista di Uomini e Donne, che aveva sbattuto tutti in prima pagina parlando di una relazione strana, complicata, priva di interesse. E infatti naufragata in pochissimo tempo, giusto qualche mese dopo la fine del programma. E ora arriva la replica. Perché ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani - sorpresa inaspettata : “Mi mancano le parole” : È estate e tra i programmi andati in pausa c’è anche Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi che nella sezione ‘over’ vede ancora, dopo tanti anni, Gemma Galgani protagonista. La dama per eccellenza è molto amata dal pubblico e, soprattutto, ancora single. Infatti, a meno che non trovi l’amore in questi mesi estivi, molto probabilmente la rivedremo seduta nel parterre femminile del trono over a settembre. Non solo. Per ...

Uomini e Donne news : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio alle sue follower Oltre ad essere bellissima e giovanissima, Nilufar Addati è una ragazza molto intelligente. Tramite i social spesso è solita lanciare dei messaggi molto importanti e ciò non può far altro che bene visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è seguita da tante giovanissime. Ieri, […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio proviene da ...

Uomini e Donne news : Sossio Aruta perdona Riccardo Guarnieri : Sossio Aruta: pace fatta con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne A Uomini e Donne non era certo un mistero che tra Sossio Aruta e l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore e Riccardo Guarnieri finivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non ...

Uomini e donne - il pazzesco annuncio di Sossio Aruta : "Tutto fatto" - Ursula Bennardo sconvolta : Una grossissima sorpresa da Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si parla di Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri che, contrariamente a qualsiasi previsione, hanno firmato una sorta di pace. I due, è cosa nota, bisticciavano su tutto. Ma non portano rancore e hanno dec

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià : "Io fissata con i follower? Al contrario di Manuel - io avevo già un lavoro. Ho la certezza dei suoi tradimenti" : Durante la giornata di ieri, Witty Tv ha reso disponibili una serie di interviste in esclusiva riguardanti alcuni protagonisti della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià, Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli.A Giulia Cavaglià, non sono proprio andate giù le dichiarazioni di Manuel, di conseguenza, tramite Instagram Stories, l'ex tronista e corteggiatrice ha voluto replicare punto per punto.prosegui ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri "Penso ancora a Ida Platano" : Il cavaliere pugliese intervistato dal settimanale dedicato al programma confessa di pensare ancora alla sua ex fidanzata.

Uomini e Donne oggi - Sossio e Riccardo sorprendono : “Pace fatta” : Sossio e Riccardo, sepolti i vecchi dissapori: l’inizio di una nuova amicizia? Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta hanno fatto pace. Ormai sono solo vecchi e sbiaditi ricordi i continui attriti avuti a Uomini e Donne: e sì, i due bisticciavano per qualsiasi cosa e in tutte le occasioni più particolari… anche – e soprattutto – […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Sossio e Riccardo sorprendono: “Pace fatta” ...

Uomini e Donne : la dedica di Rosa Perrotta emoziona tutti : “Quando nasce un bimbo” le parole di mamma Rosa Perrotta che commuovono il web Ore 05:54 per Rosa Perrotta inizia un nuovo giorno. Pochissimi giorni fa la sua vita è completamente cambiata perché, finalmente, è arrivato Dodo. Diventare mamma è una delle cose più belle che possano capitare ad una donna e Rosa lo sa […] L'articolo Uomini e Donne: la dedica di Rosa Perrotta emoziona tutti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Manuel : "Giulia frequentava un altro" - : Alessandro Pagliuca Manuel intervistato da Raffella Mennoia ammette per la prima volta che lui è stato tradito da Giulia La verità di Manuel Galiano sulla rottura con Giulia Cavaglià annunciata da Raffaella Mennoia qualche giorno fa è arrivata puntuale attraverso un’intervista pubblicata su Witty Tv. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, accusato di aver tradito la tronista a Ibiza, ha fornito una versione dei fatti molto diversa ...

Anticipazioni Uomini e donne : Alessio Campoli favorito per il ruolo di tronista (RUMORS) : Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv hanno chiarito molte delle domande che si erano posti i telespettatori di Uomini e donne nelle ultime settimane. Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno raccontato la loro versione dei fatti, spesso contrastante tra troniste ed ex corteggiatori. Per quanto riguarda il racconto di Angela e Alessio, entrambi hanno confermato che la storia non è mai iniziata davvero, ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano/ Witty Tv Uomini e Donne : lei furiosa'Falsità!' : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano raccontano a Witty Tv i motivi della rottura dopo Uomini e Donne. Accuse reciproche dai due ex, il video

Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ Uomini e Donne - dedica e lacrime : 'Sei passione' : Andrea Dal Corso e Teresa Langella, la coppia di Uomini e Donne sempre più innamorata. La dedica di lui lascia l'ex tronista in lacrime

GIULIA CAVAGLIÀ E MANUEL GALIANO/ Witty Tv Uomini e Donne - lui : 'Non l'ho tradita!' : GIULIA CAVAGLIÀ e MANUEL GALIANO raccontano a Witty Tv i motivi della rottura dopo Uomini e Donne. Accuse reciproche dai due ex, il video