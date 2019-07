Uomini e Donne | Nilufar Addati sbrocca dal ginecologo | Odio gli ignoranti

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez replica a Andrea Zelletta : Ivan Gonzalez risponde per le rime a Andrea di Uomini e Donne: lo sfogo Alcuni giorni fa Andrea Zelletta ha scritto un post sui social in cui ha scagliato una frecciata su quelle coppie che farebbero di tutto per far parlare di loro. Successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne, al blog News UeD, ha confessato che quel suo commento l’abbia scritto per attaccare Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez. Ma non è finita qua perchè ...

Uomini E DONNE/ Manuel Galiano 'protetto' dalla redazione? L'accusa - Trono Classico - : UOMINI e DONNE: Manuel Galiano protetto dalla redazione? Dopo l'intervista a Witty Tv, alcuni dettagli hanno fatto nascere questo dubbio...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià : “Angela mi ha lasciata sola” : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne: “Angela mi ha lasciata in hotel sola” Giulia Cavaglià, in queste ore, ha fatto molto parlare per via dell’intervista rilasciata a Witty Tv. Intervista in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato i motivi per cui la storia con Manuel Galiano è finita così bruscamente. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa la ragazza ha pubblicato un video su instagram che ha ancora di più ...

Uomini e Donne - Sossio e Riccardo hanno fatto pace : A sorpresa, è scoppiata la pace tra Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta, due dei principali protagonisti di Dame e Cavalieri, il segmento Over di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio.Ad annunciare la buona notizia è stato Sossio con una Instagram Story: “pace fatta, ma si semb stuedc”; scrivendo successivamente : “Temptation, il ritrovo”. Sossio ha in seguito incontrato alcuni ...

“Stava già con lui”. Uomini e Donne - e ora Manuel Galiano “asfalta” Giulia Cavaglia : racconta tutto : Manuel Galiano contro Giulia Cavaglia, Giulia Cavaglia contro Manuel Galiano. La storia dell’estate fa registrare una nuova puntata. Proprio ieri vi avevamo parlato della reazione della ex tronista di Uomini e Donne, che aveva sbattuto tutti in prima pagina parlando di una relazione strana, complicata, priva di interesse. E infatti naufragata in pochissimo tempo, giusto qualche mese dopo la fine del programma. E ora arriva la replica. Perché ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani - sorpresa inaspettata : “Mi mancano le parole” : È estate e tra i programmi andati in pausa c’è anche Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi che nella sezione ‘over’ vede ancora, dopo tanti anni, Gemma Galgani protagonista. La dama per eccellenza è molto amata dal pubblico e, soprattutto, ancora single. Infatti, a meno che non trovi l’amore in questi mesi estivi, molto probabilmente la rivedremo seduta nel parterre femminile del trono over a settembre. Non solo. Per ...

Uomini e Donne news : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio alle sue follower Oltre ad essere bellissima e giovanissima, Nilufar Addati è una ragazza molto intelligente. Tramite i social spesso è solita lanciare dei messaggi molto importanti e ciò non può far altro che bene visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è seguita da tante giovanissime. Ieri, […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio proviene da ...

Uomini e Donne news : Sossio Aruta perdona Riccardo Guarnieri : Sossio Aruta: pace fatta con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne A Uomini e Donne non era certo un mistero che tra Sossio Aruta e l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore e Riccardo Guarnieri finivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non ...

Uomini e donne - il pazzesco annuncio di Sossio Aruta : "Tutto fatto" - Ursula Bennardo sconvolta : Una grossissima sorpresa da Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si parla di Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri che, contrariamente a qualsiasi previsione, hanno firmato una sorta di pace. I due, è cosa nota, bisticciavano su tutto. Ma non portano rancore e hanno dec

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià : "Io fissata con i follower? Al contrario di Manuel - io avevo già un lavoro. Ho la certezza dei suoi tradimenti" : Durante la giornata di ieri, Witty Tv ha reso disponibili una serie di interviste in esclusiva riguardanti alcuni protagonisti della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià, Manuel Galiano, Angela Nasti e Alessio Campoli.A Giulia Cavaglià, non sono proprio andate giù le dichiarazioni di Manuel, di conseguenza, tramite Instagram Stories, l'ex tronista e corteggiatrice ha voluto replicare punto per punto.prosegui ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri "Penso ancora a Ida Platano" : Il cavaliere pugliese intervistato dal settimanale dedicato al programma confessa di pensare ancora alla sua ex fidanzata.

Uomini e Donne oggi - Sossio e Riccardo sorprendono : “Pace fatta” : Sossio e Riccardo, sepolti i vecchi dissapori: l’inizio di una nuova amicizia? Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta hanno fatto pace. Ormai sono solo vecchi e sbiaditi ricordi i continui attriti avuti a Uomini e Donne: e sì, i due bisticciavano per qualsiasi cosa e in tutte le occasioni più particolari… anche – e soprattutto – […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Sossio e Riccardo sorprendono: “Pace fatta” ...

Uomini e Donne : la dedica di Rosa Perrotta emoziona tutti : “Quando nasce un bimbo” le parole di mamma Rosa Perrotta che commuovono il web Ore 05:54 per Rosa Perrotta inizia un nuovo giorno. Pochissimi giorni fa la sua vita è completamente cambiata perché, finalmente, è arrivato Dodo. Diventare mamma è una delle cose più belle che possano capitare ad una donna e Rosa lo sa […] L'articolo Uomini e Donne: la dedica di Rosa Perrotta emoziona tutti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Manuel : "Giulia frequentava un altro" - : Alessandro Pagliuca Manuel intervistato da Raffella Mennoia ammette per la prima volta che lui è stato tradito da Giulia La verità di Manuel Galiano sulla rottura con Giulia Cavaglià annunciata da Raffaella Mennoia qualche giorno fa è arrivata puntuale attraverso un’intervista pubblicata su Witty Tv. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, accusato di aver tradito la tronista a Ibiza, ha fornito una versione dei fatti molto diversa ...