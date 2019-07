Uomini e Donne news | Sossio Aruta perdona Riccardo Guarnieri

Fonte : lanostratv

(Di sabato 27 luglio 2019): pace fatta condinon era certo un mistero che trae l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore efinivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non sono mai andati d’accordo. Ma ora, a distanza di due mesi dalla fine della trasmissione, hanno finalmente fatto pace. A comunicarlo è statodipubblicando uno scatto che lo ritrae insieme a, specificando che tra loro è stata seppellita ogni possibile ascia da guerra. Gli ex protagonisti del Trono Over si sono ritrovati allo stesso evento di beneficenza e probabilmente lì hanno chiarito ogni ...

AnnalisaChirico : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega non c’è più, molte lacrime e non poca retorica. Questo governo che regala re… - gennaromigliore : Oggi è un giorno di immenso dolore. Sono morte oltre cento persone. Uomini, donne, bambini che non hanno trovato ne… - SkySport : ? Svolta storica nel calcio femminile #SkySport #CalcioFemminile #Ajax -