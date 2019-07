Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) “sta valutando il taglio di 10mila posti di lavoro”. È un’indiscrezione di Bloomberg, non una portinaia qualsiasi: il trailer dell’adattamento, in chiave italica, della Casa de papel. “La casa de” arriverà sulle nostre piattaforme il 3 dicembre, quando sarà presentato il nuovo piano strategico quadriennale. In tale occasione verremo a conoscenza delle nuove misure del numero uno, del suo disegno. Ma occorrerà aspettare l’ultima puntata per capirne poi la portata. Solamente la notizia dei tagli ha scatenato il finimondo. I sindacati hanno protestato, si sono detti pronti alla mobilitazione, pronti a fare a cazzotti, pronti anche a fare altro, se dovesse servire. “Faremo barricate, per il Dottorsarà il Vietnam”. Ho due cose da dire. Chapeau Mr.: lei è il professore della Casa de papel in carne ed ossa. Il suo piano non è strategico, bensì ...

SilviaCantoia : RT @TutteLeNotizie: Unicredit, la strategia di Mustier era prevedibile. E a rimetterci saranno i dipendenti - TutteLeNotizie : Unicredit, la strategia di Mustier era prevedibile. E a rimetterci saranno i dipendenti - ilfattoblog : Unicredit, la strategia di Mustier era prevedibile. E a rimetterci saranno i dipendenti -