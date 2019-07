Una Vita | trame Spagna | Genoveva racconta ai vicini che Felipe ama Marcia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Torna l'appuntamento con Una, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra e punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in programma da 29 luglio al 2 agosto inSalmeron deciderà di vendicarsi dopo aver scoperto cheAlvarez Hermoso è innamorato della serva. Donna Susana, invece, sarà in ansia per le sorti di Liberto. Una: Donna Susana in ansia per Liberto Le anticipazioni di Una, tratte dalle nuove puntate in onda inda lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, rivelano che alcunisi allarmeranno quando udiranno il rumore di un colpo di sparo provenire dall'abitazione di Alfredo. Intanto Donna Susana temerà che suo nipote Liberto abbia intenzioni suicide dopo il ritrovamento di un testamento mentre Ledesma pretenderà che le nozze vengano anticipate, se non scoprisse il piano di Emilio di sabotare l'evento.umilia ...

poliziadistato : Il cordoglio del #CapodellaPolizia per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega “Ancora una volta un uomo… - pfmajorino : Per tutto il giorno ci avete insultato. Avete detto che sono state le nostre #risorse. Avete infangato una vita spe… - DecibelBellini : Secondo me Dries in una vita precedente faceva il cantante ?? ?? #Mertens #Dimaro #Callejon ?? @ClubNapoliNews… -