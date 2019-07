UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019

UNA VITA - trame Spagna : Genoveva racconta ai vicini che Felipe ama Marcia : Torna l'appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra e punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in programma da 29 luglio al 2 agosto in Spagna, Genoveva Salmeron deciderà di vendicarsi dopo aver scoperto che Felipe Alvarez Hermoso è innamorato della serva Marcia. Donna Susana, invece, sarà in ansia per le sorti di Liberto. Una Vita: Donna Susana in ansia per Liberto Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove ...

UNA VITA - trame spagnole : Ursula minaccia Marcia - Servante e Fabiana preoccupati : Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le puntate iberiche della soap “Una Vita”. Le anticipazioni della prossima settimana in onda in Spagna, dicono che Ursula Dicenta dopo aver scoperto che Felipe Alvarez Hermoso ha perso la testa per Marcia, metterà alle strette la cameriera per l’ennesima volta. Servante e Fabiana invece avranno una grande preoccupazione, perché dopo aver trovato la loro pensione la “Buena Noche” tutta allagata non ...

UNA VITA Anticipazioni 27 luglio 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Mentre Blanca pianifica l'omicidio di Ursula, Inigo scopre la verità su Pena: è lui il vero impostore!

UNA VITA spoiler al 3 agosto : Ursula rapita dalla figlia - riesce a scampare alla sua furia : Appuntamento con le anticipazioni relative alle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 29 luglio al 3 agosto su Canale 5, al consueto orario delle 14:10. I fan della soap opera iberica potranno seguire tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda di Blanca e della scomparsa del figlio Moises. La giovane, dopo aver appreso da Diego e Samuel che il bambino è vivo ed è stato rapito da Ursula, tenterà un gesto disperato contro la madre, e solo ...

Le trame di 'UNA vita' fino al 3 agosto : Blanca sequestra sua madre : Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 29 luglio al 3 agosto, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10 e il sabato sera in primetime su Rete 4. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al sequestro di Ursula da parte di Blanca e ...

UNA VITA - anticipazioni 27 luglio : la giovane Dicenta finge di volersi uccidere : La telenovela Una Vita torna in onda oggi 27 luglio su Rete 4, in quello che è diventato il tradizionale appuntamento serale del sabato. Approfittando della cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:45 circa, per più di due ore ricche di colpi di scena. Le trame, infatti, saranno ampiamente riservate al desiderio di vendetta di Blanca, più che mai decisa a scoprire dove ...

UNA VITA anteprime spagnole : Blanca riabbraccia Moises - ma il piccolo si ammala gravemente : Le trame italiane di Una Vita vedranno presto Blanca riabbracciare il suo piccolo Moises ma dalla Spagna, arrivano spoiler poco rassicuranti per la giovane Dicenta. Blanca riavrà il suo piccolo Moises, la Dicenta Junior lo ritroverà con l'aiuto dell'amato Diego. Ursula e Samuel avevano pianificato tutto, affinchè il neonato fosse ritenuto morto e la madre non lasciasse Acacias. La prima persona che si scontrerà con la dark lady di Acacias sarà ...

UNA VITA - spoiler spagnoli : Susana teme che Liberto possa suicidarsi : La telenovela spagnola Una Vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di stupire. Nei capitoli che verranno trasmessi nella penisola iberica da lunedì 29 agosto a venerdì 2 agosto la partenza della madre di Leonor Hildago continuerà a far 'rumore' ad Acacias 38. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Susana starà ancora in pensiero per il nipote Liberto. L’anziana donna si preoccuperà seriamente quando verrà a conoscenza che ...

Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Le novità hanno funzionato - da domani le temperature ci daranno UNA mano” : Non il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che Valtteri Bottas sperava. Il portacolori della Mercedes confidava di mettere in pista la W10 e dominare la scena sfruttando un layout particolarmente indicato. Le alte temperature di oggi a Hockenheim, invece, hanno messo in difficoltà le Frecce d’argento, costringendo il finlandese a chiudere la giornata ad oltre sei decimi dal tempo di Charles Leclerc. Sull’altro ...

Accerchiano UNA volante per evitare l'identificazione di un nigeriano : Un 28enne nigeriano è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per non aver fornito le sue generalità

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 27 luglio 2019 su Rete 4 : anticipazioni puntata 773-774 di Una VITA di sabato 27 luglio 2019 (in prima serata su Rete 4): Samuel dice una bugia a Ursula per nasconderle di essere andato da Diego insieme a Blanca. Durante la cena, quest’ultima sottrae un coltello e intende minacciare Ursula per sapere dove si trovi suo figlio. Quando la madre trova il coltello, Blanca dice – mentendo – che voleva togliersi la VITA. Visto l’ennesimo rifiuto di ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Moises si ammala! : Samuel rapirà Moises e Blanca e Diego lo ritroveranno in ospedale. Il bambino sta male ma la sua malattia fa parte del subdolo piano del giovane Alday, per eVitare che i due lascino Calle Acacias.

UNA VITA - trame spagnole : Felipe vittima di Ursula si innamora di Marcia : Le anticipazioni spagnole della famosa soap Una Vita, preannunciano nuovi guai per gli abitanti di Acacias 38. Ursula Dicenta infatti, stabilirà una nuova alleanza con Genoveva e la perfida coppia farà di tutto per vendicarsi dei suoi nemici e rovinare la Vita di tutti mettendo in atto subdoli piani. trame spagnole: il matrimonio di Liberto e Rosina verrà distrutto Dopo la morte di Samuel, la vedova comincerà a covare odio per gli inquilini di ...

Anticipazioni UNA VITA dal 29 luglio al 3 agosto : Samuel protegge Blanca : Una Vita Anticipazioni puntate italiane dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca rapisce sua madre Ursula, Samuel la protegge Nelle puntate di Una Vita, in onda la prossima settimana, Blanca convince Samuel a lasciarla andare da sola al cimitero con Ursula. La ragazza vuole prendere in mano la situazione e riuscire a far confessare la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 29 luglio al 3 agosto: Samuel protegge Blanca proviene da Gossip e Tv.