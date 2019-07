Una Vita | anticipazioni 27 luglio | la giovane Dicenta finge di volersi uccidere

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) La telenovela Unatorna in onda oggi 27su Rete 4, in quello che è diventato il tradizionale appuntamento serale del sabato. Approfittando della cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:45 circa, per più di due ore ricche di colpi di scena. Le trame, infatti, saranno ampiamente riservate al desiderio di vendetta di Blanca, più che mai decisa a scoprire dove Ursula abbia nascosto il piccolo Moises. E per raggiungere il suo obiettivo, laarriverà persino are il suicidio. Spazio anche alle indagini riguardanti Peña, con l'introduzione di Iñigo nella stanza di quest'ultimo. La vista di Arturo continuerà a peggiorare anche se l'uomo rifiuterà di confessare a Silvia ciò che sta accadendo. Ignara di tutto, lei deciderà così di partire per l'Italia insieme ad Esteban. Serale Una...

poliziadistato : Il cordoglio del #CapodellaPolizia per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega “Ancora una volta un uomo… - pfmajorino : Per tutto il giorno ci avete insultato. Avete detto che sono state le nostre #risorse. Avete infangato una vita spe… - DecibelBellini : Secondo me Dries in una vita precedente faceva il cantante ?? ?? #Mertens #Dimaro #Callejon ?? @ClubNapoliNews… -