Una mozione d' agosto per salvare la faccia con i No Tav Così M5s cerca di limitare il

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) Al Senato, probabilmente il 7, il Movimento 5 stelle dirà No alla Tav. Voterà contro l’opera anche Danilo Toninelli, dal cui ministero è partito la lettera con cui il governo si impegna invece a concludere i lavori.L’esito è già scritto: vincerà il Sì, la Tav si farà. Ma ladepositata venerdì dai pentastellati a Palazzo Madama è il modo per evitare che la Torino-Lione sia la mina in grado di far saltare il gruppo pentastellato e lo stesso governo.Nella serata di venerdì, mentre al Senato i pentastellati presentavano la loroanti-Tav, dal ministero delle Infrastrutture guidato da Toninelli partiva la lettera alla Ue in cui il governo assicura la prosecuzione dell’opera. Un documento tecnico, non firmato dal ministero, ma con un richiamo alle parole del premier Giuseppe ...

