Un enorme “verme” che striscia sotto la Virginia | ecco come rifanno le strade negli USA

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Una serie di esplosioni nelsuolo circa 64km a ovest di Washington D.C. hanno fatto parlare di “mostri”Stati Uniti, quando un video che mostra le esplosioni scivolare nella terraunverme è diventato virale in rete. Il video, che trovate in fondo all’articolo, è stato postato dalDepartment of Transportation ed è stato visto 125.000 volte in 24 ore su Facebook. 3.000 persone hanno condiviso il video e 500 hanno lasciato un commento, molti dei quali facevano notare che le esplosioni somigliavano a qualcosa di minaccioso e inquietante che si muoveva nelsuolo, in particolare una creaturante. Le autorità delDepartment of Transportation hanno dichiarato che il video mostra l’ultima di una serie di esplosioni per “modificare la pendenza di due colline” nella contea di Fauquier. La strada è utilizzata ogni giorno da 50.000 veicoli e gli ...

