Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura Elder Finnegan li di 19 anni e Gabriele Cristian di 18 entrambi i californiani in vacanza nella capitale sono stati sottoposti a Fermo di indiziato di Delitto per tentata estorsione omicidio aggravato in concorso per la morte del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Circello Nella notte tra giovedì ...

Scuola - stipendi docenti e ATA Ultime Notizie : si alza il pressing sui risparmi di spesa : Che fine ha fatto l’intesa Governo-sindacati del 24 aprile scorso in merito al capitolo stipendi? Nessun passo in avanti, come del resto si è fatto poco o nulla anche per quanto riguarda gli altri punti dell’accordo. Il personale scolastico, del resto, non si stupisce di fronte a questa situazione di stallo, alla quale, purtroppo, si è abituata per troppo tempo. Nessun passo in avanti rispetto alla legge di bilancio, come ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Maltrattamento di anziani a Ragusa - 27 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un nuovo caso di Maltrattamento di anziani, questa volta a Ragusa: tre donne fermate, 27 luglio 2019,

