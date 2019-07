Tv | il digitale terrestre cambia Ecco cosa accadrà da settembre 2021

digitale terrestre - da oggi arriva Boing Plus. Arrivano i canali in HD sul 4 - 5 - 6 e 20 : Digitale Terreste, da oggi debutta Boing Plus sul canale 45. arrivano i canali Mediaset in HD nelle numerazioni 4, 5, 6 e 20.Boing Plus – Ne avevamo già parlato a maggio, in occasione della chiusura del canale CineSony, le cui frequenze sono state acquistate da Mediaset. Il canale Sony però non era l’unico a chiudere, a quello si aggiunge anche POP (canale 45) le cui frequenze sono state acquistate da Boing SpA, la joint venture ...

Boing Plus si accende sul canale 45 del digitale terrestre : Marco Berardi - Boing Plus Da domani, giovedì 11 luglio, si accenderà ufficialmente, sul canale 45 del digitale terrestre, Boing Plus. Dedicato a tutti i fan di Boing, con un target di età compresa tra i 4 e i 14 anni, e a quelli di Cartoonito, con un target dai 3 ai 6 anni, il canale verrà trasmesso sulla frequenza occupata in precedenza da POP ed aggiungerà una nuova destinazione giornaliera per intrattenere i giovanissimi telespettatori. Il ...

Boing Plus al via 11 Luglio al canale 45 del digitale terrestre : Boing SpA - la società nata nel 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner (gruppo WarnerMedia) ed editore dei canali kids Boing (40 del DTT) e Cartoonito (46 del DTT)-, è lieta di confermare l’acquisizione del canale 45 del digitale terrestre. Da giovedì 11 Luglio – sulla frequenza precedentemente occupata da POP - andrà in onda in chiaro Boing Plus, il...

Nuovo digitale terrestre dal 2020 - cosa cambia e quali televisori sono compatibili : Entro il 2022, il panorama dei televisori italiani è destinato a essere nuovamente rivoluzionato dal Nuovo digitale terrestre, proprio come avvenne nel 2012 con lo switch off dall'analogico. Dopo l'annuncio del governo all'interno della legge di stabilità 2017, cominciano a delinearsi i contorni del passaggio al Nuovo digitale terrestre, il Dvb-T2, con il calendario delle regioni che verranno coperte, gli incentiviper ...

Nuovo digitale terrestre : quali tv sono compatili? : (Foto: Sony) Il Nuovo digitale terrestre è pronto a debuttare nel 2020 dieci anni dopo l’introduzione della prima generazione di questa tecnologia di trasmissione che ha rivoluzionato il segmento. Il Nuovo standard che arriverà si chiama dvb-t2 e molti utenti si stanno giustamente già chiedendo da ora: il mio televisore è compatibile o devo cambiarlo? Oppure, nel caso posso aggiornarlo senza doverne comprare uno Nuovo? Facciamo un ...

A novembre arrivano i voucher per comprare le tv smart necessarie per il nuovo digitale terrestre : (foto: Getty Images) Dal prossimo novembre verranno stanziati i voucher per l’acquisto di smart tv e decoder per coloro che dovranno adeguarsi alle modifiche delle nuove trasmissioni in digitale previste dal 2022. In questa prima fase il bonus sarà dedicato in particolare ai cittadini residenti in Italia e appartenenti alle fasce Isee 1 e 2, per i quali la spesa di un nuovo dispositivo potrebbe essere difficile da affrontare. In sostanza, a ...

Canali Premium Cinema e Serie visibili sul digitale terrestre con Sky : A partire dallo scorso 1° Giugno 2019, l'offerta dei Canali Serie Tv e Cinema di Mediaset Premium è entrata in una nuova configurazione abbandonando la propria piattaforma proprietaria sul digitale terrestre (denominata "Premium Mediaset"...) per diventare editore puro di Canali, distribuiti principalmente agli abbonati alle piattaforme Sky (satellite e digitale terrestre) ma anche via internet attraverso la nuova offerta della ...