Trump: vittoria per fondi muro Messico

Il presidente americano, Donald, ha salutato come "una grande" il via libera della Corte Suprema all' utilizzo didestinati al Pentagono per la costruzione dellungo la frontiera con il. "Wow! Una grandesul", ha twittato, "la Corte Suprema ha ribaltato un'ingiunzione precedente, consentendo alcon ildi procedere. Una grandeper la sicurezza al confine".(Di sabato 27 luglio 2019)