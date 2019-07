Trovato morto durante il campus estivo | disposta l’autopsia | la vittima è un 14enne

Usa : 25enne scomparso da 10 anni riTrovato morto dietro frigo di un supermarket : Larry Ely Murillo-Moncada, il venticinquenne scomparso nel nulla nel novembre 2009, è stato ritrovato morto dietro ad un frigorifero del supermarket dove lavorava. Il ragazzo, che viveva con i genitori a Council Bluffs (capoluogo della contea di Pottawattamie, in Iowa) era uscito dalla sua abitazione in evidente stato confusionale. Per quasi 10 anni, parenti ed amici lo hanno cercato dovunque: "Dov'è andato? Cosa può essergli successo?" si sono ...

Incidente Trecate - motociclista cade in una risaia : riTrovato morto solo questa mattina : L'Incidente è avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 4. L'allarme è stato dato alle 6.30 di questa mattina da un'automobilista che ha notato la moto fuori strada. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Pisa. Quarantenne Trovato morto in un’auto nella zona industriale di Ospedaletto : Macabra scoperta stamani in periferia a Pisa. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato domenica mattina in un’auto. Gli

Milano : il giallo di Marco - riTrovato morto in piscina nel cuore della notte : giallo in piscina a Milano. Marco Sarcella, 28enne di Rozzano (comune distante pochi chilometri dal capoluogo lombardo) è stato ritrovato senza vita questa notte all'interno degli impianti sportivi Sant'Abbondio (periferia sud della città). Il ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe entrato senza permesso nella struttura gestita da Milanosport. Forse voleva fare una sorpresa alla fidanzata - che ha dato l'allarme - e stupirla con un ...

Vittorio Veneto - soffocato e preso a bastonate da due donne : Trovato morto Paolo Viaj : Un uomo di 57 anni, Paolo Viaj, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, forse al culmine di una lite familiare. È stato picchiato, preso a bastonate e soffocato. Piantonate in ospedale due donne, che vivono con lui e delle quali una sarebbe la moglie.Continua a leggere

