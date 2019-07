Triathlon | Europei sprint Kazan 2019 | quarto posto per Carlotta Missaglia | nono Nicola

Triathlon - Europei sprint Kazan 2019 : i convocati dell’Italia. Due azzurri in gara in Russia : Sabato 27 luglio si terranno a Kazan, in Russia, gli Europei di Triathlon su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa): si inizia alle ore 10.00 italiane con la prova femminile, mentre due ore più tardi sarà la volta della competizione maschile. L’Italia schiererà al via due atleti, uno per ciascuna gara: tra gli uomini ci sarà Nicola Azzano, tesserato per la Minerva Roma, mentre tra le donne sarà al via ...

Triathlon - Europei Weert 2019 : nella staffetta mista vittoria della Francia. La sfortuna colpisce l’Italia : Si sono chiusi a Weert, in Olanda, gli Europei di Triathlon su distanza olimpica: ultima gara in programma la staffetta mista, nuova specialità olimpica. Oro per la Francia, che batte la Germania, all’argento, e l’Olanda, al bronzo. Molto sfortunata la formazione italiana, tagliata fuori da una foratura nella prima frazione e doppiata poi nella terza. vittoria per la Francia di Sandra Dodet, Paul Georgenthum, Emilie Morier e Leo ...

Triathlon - Europei Weert 2019 : tra gli uomini vince Alistair Brownlee. 17° Gregory Barnaby - 19° Delian Stateff : Si conclude con due top 20 la prova maschile elite per l’Italia agli Europei di Triathlon su distanza olimpica, proseguiti oggi a Weert, in Olanda: il migliore degli azzurri è Gregory Barnaby, 17°, mentre si classifica 19° Delian Stateff. Si ritira nella frazione di corsa Davide Uccellari. A conquistare l’oro ed il titolo continentale è il britannico Alistair Brownlee, uno dei grandi favoriti della vigilia, che completa il percorso ...

Triathlon - Europei 2019 : doppietta francese nella prova junior maschile con Georgenthum che precede Pierre - lontani gli italiani : Dopo la splendida medaglia d’oro di ieri di Beatrice Mallozzi, non arriva il bis per quanto riguarda la prova maschile di categoria junior ai Campionati Europei 2019 di Weert, in Olanda. nella gara riservata agli atleti nati dopo il 2000, infatti, è arrivata una doppietta francese con Paul Georgenthum (classe 2000) che ha vinto la prova odierna su lunghezza sprint con il tempo complessivo di 49 minuti e 4 secondi (8:08 nella parte di ...