Tre offre a rate 5 smartphone “a prezzi mai visti”

Tre offre minuti illimitati e 100 GB ai clienti Iliad e Redmi Note 7 a costo zero : Tre aggiorna il proprio listino di offerte facendo largo a Redmi Note 7, Palm, Alcatel 3 2019 e a una nuova operator attack particolarmente interessante che punta di far breccia nei cuori dei clienti Iliad e non soltanto. L'articolo Tre offre minuti illimitati e 100 GB ai clienti Iliad e Redmi Note 7 a costo zero proviene da TuttoAndroid.

Pixel pie offre olTre 10000 icone lineari e tondeggianti in stile Android 9 Pie : Pixel pie è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dalle forme tondeggianti e dai colori non troppo sgargianti. L'icon pack mette a disposizione oltre 10000 icone in HD con risoluzione 192x192 Pixel e il supporto per i calendari dinamici ricercabili sia per categoria sia utilizzando lo strumento di ricerca integrato. L'articolo Pixel pie offre oltre 10000 icone lineari e tondeggianti in ...

I segreti della salute degli Hunza - la comunità che vive olTre 100 anni - non si ammala mai e non soffre di cancro : In una regione montuosa del nord del Pakistan si trova la Valle degli Hunza, un’area isolata dell’Himalaya che ospita una comunità di persone che vivono più a lungo di chiunque altro sulla Terra, superando un secolo di vita. Ma quali sono i segreti della loro longevità? Quanti hanno sentito parlare degli Hunza, noti anche come Buruscio, probabilmente sono già a conoscenza delle leggendarie notizie sull’aspettativa di vita di 120 anni di queste ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer soffre - ma va ai quarti battendo Tsonga in Tre set : Jo-Wilfried Tsonga rischia, otto anni dopo, di sgambettare nuovamente sull’erba Roger Federer, ma a differenza del quarto di finale di Wimbledon 2011 non ci riesce. Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, infatti, lo svizzero riesce a battere in 2 ore e 16 minuti il francese con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5, proseguendo dunque il cammino nel torneo che ormai è casa sua. Suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista ...

Calciomercato - Antony si offre al Milan menTre i dirigenti rossoneri volano a Madrid : In un'intervista esclusiva con Calciomercato.com, l'attaccante 19enne Antony ha parlato del calcio italiano, di un possibile trasferimento in Italia e di molte altre cose. Grazie alla sua qualità, molti grandi team lo stanno tenendo d'occhio. Il Milan era una di queste squadre, quando Leonardo era ancora un dirigente del club rossonero. Tuttavia, da quando ha lasciato il Milan al termine della scorsa stagione, l'interesse si è apparentemente ...

Che ne dite di GB illimitati? Tre sta offrendo GIGA UNLIMITED ad alcuni fortunati clienti : Tre sta inviando ad alcuni clienti selezionati dei codici per attivare gratuitamente l'opzione GIGA UNLIMITED, che offre traffico illimitato ogni mese. Ecco le tariffe compatibili. L'articolo Che ne dite di GB illimitati? Tre sta offrendo GIGA UNLIMITED ad alcuni fortunati clienti proviene da TuttoAndroid.

Isola greca cerca residenti e offre casa - terra e 500 euro al mese per Tre anni : Andreste a vivere in un luogo in cui vi venissero donati una casa, un pezzo di terra e un bonus di 500 euro al mese per tre anni consecutivi? E se quel posto fosse un'Isola greca? Non è fantascienza ma quello che sta realmente avvenendo ad Antikythera, un piccolo fazzoletto di terra nel cuore del Mar Mediterraneo abitato da solo 40 residenti, solo tre dei quali sono bambini. Un luogo fantastico con scogliere meravigliose, un mare da favola, una ...

Tre offre 3Cube GIGA Illimitati con modem Wi-Fi incluso a 14 - 99 euro al mese in alcune città : Dal 1 Aprile al 30 Giugno 2019, Tre ha lanciato nei punti vendita aderenti e solo in alcune città l’offerta ricaricabile consumer 3Cube GIGA Illimitati Geolocal, che prevede una Sim ricaricabile solo dati che include ogni mese internet illimitato a 14,99 euro al mese. Trattandosi di un'offerta geolocalizzata, 3Cube GIGA Illimitati è sottoscrivibile e fruibile solo ed esclusivamente nei comuni indicati dall'operatore Tre. L'articolo Tre offre ...