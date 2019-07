Traffico Roma del 27-07-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2019)SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, MA ANCHE NEL NODO AUTOSTRADALE DINON SI EVIDENZIANO DIFFICOLTA IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CHE SARÀ NUOVAMENTE ATTIVO DALLE ORE 08 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO, FINO ALLE ORE 22. AL MOMENTO ILRISULTA PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA. A TORRE GAIA, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALPER INTERVENTI ALLE CONDUTTURE IDRICHE VIA BENEDETTO TORTI TRA VIA ACAUARONI E VIA ANGELO MARABINI DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SU VIA ACQUARONI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TITO MONACI E VIA BENEDETTO TORTI NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA RAFFAELE DE FERRARI. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 ———————– AUTORE: MASSIMO VESCHI In collaborazione con ...

