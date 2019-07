Traffico Roma del 27-07-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2019)SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, PIU’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE CHE CONDUCONO ALLE LOCALITA’ BALNEARI DEL LITORALE SULLA PONTINA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI E E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE DIREZIONE LATINA SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMNTI A TRATTI IN DIREZIONE DI OSTIA A PARTIRE DA VIA DI MALAFEDE . SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA. POCO FUORI IL RACCORDO ANULARE, A TORRE GAIA, E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALPER INTERVENTI ALLE CONDUTTURE IDRICHE VIA BENEDETTO TORTI TRA VIA ACAUARONI E VIA ANGELO MARABINI DIVIETO DI TRANSITO ANCHE SU VIA ACQUARONI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TITO MONACI E VIA BENEDETTO TORTI NELLA SOLA DIREZIONE DI VIA RAFFAELE DE FERRARI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO ...

- TrafficoA : Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Impruneta provenendo da Bologna per traffico intenso. - TrafficoA : Scandicci-Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per traffico intenso