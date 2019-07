Tour de France 2019 | quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali vincendo la 20^ tappa? Il

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Una vera e propria liberazione.ha vinto la 20^delde, lo Squalo è andato in fuga da lontano e ha tagliato il traguardo di Val Thorens in solitaria. Uno show dello Squalo che è riuscito a festeggiare in coda a una Grande Boucle molto difficile in cui ha sofferto a lungo ma la classe del siciliano non viene mai meno e anche oggi ha fatto la differenza, il 34enne è tornato al successo dopo addirittura 16 mesi di digiuno: l’alfiere della Bahrain-Merida non si imponeva dalla Milano-Sanremo 2018 quando attaccò sul Poggio inventandosi un numero d’antologia.ha rimpinguato il suo glorioso palmares, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione a tutto tondo e si è imposto aldeper la sesta volta in carriera: oggi è arrivata l’ennesima risposta a chi dice che il messinese sia troppo vecchio. ...

ItaliaTeam_it : LO SQUALOOOO! ??????? @vincenzonibali in trionfo, sua la ventesima tappa del Tour de France! #ItaliaTeam #TDF2019… - Eurosport_IT : Testa, gambe e cuore: Vincenzo Nibali firma l'ultima salita del Tour de France ????????? Lo Squalo vince a Val Thorens… - Eurosport_IT : 'Alza queste braccia al cielo, per favore! Grande, Vincenzo Nibali!' ???????? Sesta vittoria in carriera al Tour de Fr… -