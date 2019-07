Tour de France 2019 | Geraint Thomas | “Bello tagliare il traguardo con Bernal”

Il 27 luglio di 21 anni fa - un Pantani da leggenda al Tour de France : Il 27 luglio 2019 verrà ricordato come il giorno della vittoria di Egan Bernal al Tour de France e per la bellissima impresa di Vincenzo Nibali sull'arrivo di Val Thorens. Ma questa stessa data, non può non portare gli appassionati di ciclismo indietro con la memoria di 21 anni, al 1998, quando Marco Pantani scrisse una giornata di sport memorabile sempre sulle strade Francesi. Un avversario forte e un percorso ostico Il 27 luglio 1998 s correva ...

Impresa di Vincenzo Nibali - che trionfa a Val Thorens. Egon Bernal vince il Tour de France : Strepitosa vittoria del ciclista siciliano che ha percorso in fuga solitaria gli ultimi 33 chilometri della salita verso Val Thorens e da grande campione qual è ha vinto la 20esima tappa del Tour de France. Il colombiano Egon Bernal ha mantenuto la maglia gialla e domani diventerà il primo sudamericano campione del Tour de France.Continua a leggere

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Ho vinto - emozioni indescrivibili. Sono un po’ italiano - ora vorrei il Giro” : Giornata di gloria per Egan Bernal, il colombiano ha vinto il Tour de France 2019: l’alfiere del Team Ineos ha difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri, non ha avuto alcun problema sulla salita conclusiva che conduceva a Val Thorens e ha potuto festeggiare sul traguardo. Il Predestinato salirà sul gradino più alto del podio a Parigi ad appena 22 anni, uno dei più giovani vincitori di sempre della ...

Tour de France – Bernal non sta nella pelle : “sono all’esordio e domani potrò dire di aver vinto” : Il corridore colombiano ha parlato subito dopo la ventesima tappa, nella quale è riuscito a conservare la Maglia Gialla ad un giorno dalla conclusione del Tour La Maglia Gialla resta sulle spalle di Egan Bernal anche dopo la ventesima tappa, la Albertville-Val Thorens di 59.5 chilometri, vinta splendidamente da Vincenzo Nibali. AFP/LaPresse Il corridore colombiano del Team Ineos difende la propria leadership dal compagno di squadra ...

Nibali delle tempeste. A Val Thorens Bernal vince il Tour de France : Una salita e non tre. Cinquantanove chilometri e non centotrentuno. La tappa che doveva arrivare a Val Thorens, quella che doveva essere l'ultima occasione per ribaltare la Grande Boucle, era stata spezzata dalle frane ieri, ha rischiato di non essere corsa oggi. Ma si è corsa e l'ha vinta vincenzo

Tour de France – Egan Bernal difende la Maglia Gialla - la classifica generale dopo la 20ª tappa : Il corridore del Team Ineos si tiene la Maglia Gialla dopo la ventesima tappa e ipoteca la vittoria finale Vincenzo Nibali vince la ventesima tappa, Egan Bernal invece il Tour de France. Il siciliano mette tutti in fila sul traguardo di Val Thorens, ottenendo così il suo primo successo in questa edizione della Grande Boucle. Sorrisi anche in casa Ineos, grazie alla prestazione del colombiano che si tiene la Maglia Gialla e festeggia così ...

Tour de France – La dedica al nonno che non c’è più e la risposta alle critiche - Nibali sorride a Val Thorens : “qualcuno mi ha detto di ritirarmi - ma…” : Vincenzo Nibali sorride a Val Thorens: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la vittoria nella penultima tappa del Tour de France Nibali da applausi nella penultima tappa del Tour de France: lo Squalo dello Stretto mette il suo sigillo anche nell’edizione 2019 della Grande Boucle, con una fantastica vittoria di tappa, a Val Thorens. “E’ stata una vittoria molto sofferta. E anche un Tour complicato per me, ho provato a ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : vince il Tour de France ad appena 22 anni [FOTO] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il grande ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

