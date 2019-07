The Rugby Championship 2019 | Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16 Gli Springboks pareggiano

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019)16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The: gliacciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo ilfa subito capire di voler capitalizzare tutte le occasioni per marcare punti e così per due volte nei primi dieci minuti Pollard colpisce dalla piazzola. A fine frazione però arriva il sorpasso dei padroni di casa in meta al 39′ con Goodhue, cui segue la trasformazione di Barrett che vale il 7-6 con cui si va al riposo. Nella ripresa allungano gli All Blacks col piazzato di Barrett, anche se Pollard tiene in scia gli ospiti rispondendo sempre dalla piazzola. La ...

