The Rugby Championship 2019 | Australia-Argentina 16-10 Wallabies ancora in corsa per il

The Rugby Championship 2019 - Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16. Gli Springboks pareggiano all’ultimo istante e vedono il successo nel torneo : Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler ...

The Rugby Championship 2019 - le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica. Sfida decisiva per il successo finale ed antipasto della Coppa del Mondo : Sabato 27 luglio, alle ore 9.35 italiane a Wellington, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno nella seconda giornata del The Rugby Championship: si tratta di una Sfida molto importante dal momento che le due compagini hanno entrambe vinto all’esordio e la partita sarà dunque decisiva per l’assegnazione del torneo, visto che quest’anno, per via della Coppa del Mondo, la manifestazione durerà soltanto tre giornate contro le ...