The Handmaid’s Tale 4 ci sarà | Hulu annuncia il rinnovo prima ancora del finale di

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Sia benedetto il frutto: The Handmaid's4 si farà. Ildella serie distopica, ispirata nella suastagione all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, è arrivato con più di tre settimane d'anticipo rispetto alla conclusione della terza stagione. Proprio l'andamento alnante di quest'ultima stagione – giunta al decimo episodio – e le reazioni difformi da parte di critica e pubblico avevano lasciato qualche dubbio sulla volontà didi proseguire la corsa, eppure pare che la piattaforma continui a nutrire fiducia nel progetto. Lodata al debutto per la grande attualità dei temi trattati, The Handmaid'sè il racconto di un'ancella – Offred, poi Ofjoseph – e della sua vita in catene nel regime distopico di Gilead, sorto dalle ceneri degli ex Stati Uniti. Ilper la seconda e poi per la terza stagione ha permesso allo showrunner Bruce Miller e ai ...

raulcastro107 : RT @HandmaidsBR: THE HANDMAID'S TALE FOI RENOVADA PRA QUARTA TEMPORADAAAAA SOCORROOOO #HandmaidsTale - andreewslf : Agora é assistir The Handmaid's Tale - kthavante : RT @HandmaidsBR: THE HANDMAID'S TALE FOI RENOVADA PRA QUARTA TEMPORADAAAAA SOCORROOOO #HandmaidsTale -