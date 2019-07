Terremoto | sisma di magnitudo 5 | 4 e 5 | 9 colpisce le Filippine; ci sono vittime

Terremoto GRECIA/ "Pochi danni - il vero sisma? I soldi che non abbiamo…" : TERREMOTO ad Atene, ma fortunatamente non ci sono vittime e nessun danno serio. I veri problemi vengono ancora dall'economia

Terremoto California M 7.1 - Los Angeles/ Video : "Possibile a breve altro forte sisma" : Terremoto California magnitudo 7.1, Video. Rientrata emergenza a Los Angeles, ma gli esperti: "Possibile a breve altro forte sisma".

Terremoto in California : potente sisma M7.1 su Ridgecrest. Video e immagini : Vi abbiamo informato poc'anzi della nuova fortissima scossa di Terremoto avvenuta in California, sempre nell'area di Ridgecrest, oggi 6 luglio 2019 alle 05.19 italiane. La scossa ha raggiunto,...

Terremoto in California : sisma di magnitudo 7.1 - il più forte degli ultimi 20 anni : Un sisma di magnitudo 7.1 ha fatto di nuovo tremare la terra Californiana, dopo il quello di 6.4 di giovedi scorso

Terremoto California : sisma magnitudo 6.4/ Video : paura a Los Angeles e Las Vegas : Terremoto in California: forte sisma di magnitudo 6.4. Video scossa: paura a Los Angeles e Las Vegas, le testimonianze anche sui social.

Terremoto oggi a Milano : scossa M 2.1/ Ingv - lieve sisma a Colturano e Melegnano : Terremoto oggi a Milano, i dati Ingv sulla scossa di M2.1 avvenuta tra Colturano, Melegnano e San Donato Milanese. Non ci sono danni: epicentro e Comuni

Terremoto a Roma : paura e gente in strada per tutta la notte a Colonna epicentro del sisma : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 della durata di circa 40 secondi e con due successive repliche: paura nella serata di ieri e durante la notte a Roma, soprattutto nel quadrante est e sud, e in alcuni comuni dei Castelli Romani. L'epicentro, infatti, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a nove chilometri di profondità a tre chilometri a nord est di Colonna, comune dei Castelli Romani. E proprio nei ...

Terremoto Francia - magnitudo 5.2/ Nessun danno : 'Tipo di sisma poco frequente' : Terremoto in Francia di magnitudo 5.2. Tanta paura nel nord ovest dei cugini transalpini, ma fortunatamente Nessun danno significativo

Terremoto in Nuova Zelanda : settima forte scossa in ultimi 4 giorni. E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì : Nuova scossa di Terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è...

Terremoto A SIENA : SCOSSA M 3.4/ Dati INGV - sisma avvertito anche in Umbria e Lazio : TERREMOTO a SIENA, epicentro individuato nel comune di Cetona: INGV, SCOSSA di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, avvertita anche in Umbria e Lazio.

Terremoto in Friuli - nuova scossa con epicentro a Tolmezzo : magnitudo 3.5 - è la stessa zona del sisma del 1976 : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata alle 6.12 di sabato mattina dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della zona di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro della scossa è stato localizzato a circa un chilometro a sud della cittadina, ad una profondità di 1,4 chilometri, e il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione anche se non sono ...