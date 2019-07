Terremoto nelle Filippine | due scosse di magnitudo 5 | 4 e 5 | 9 | otto morti e 60 feriti

Forti scosse di Terremoto nelle Filippine : almeno 8 morti e decine di feriti : Forti scosse di terremoto sono state avvertite nelle Filippine nelle scorse ore: in particolare, eventi magnitudo 5.4, 5.9 (01:37 ora italiana) e 5.7 hanno provocato danni a persone e cose. In base a un primo bilancio fornito dalle autorità, vi sarebbero almeno 8 vittime e decine di feriti. La provincia più colpita è quella di Batanes, formata da isole poco popolate a nord della più grande isola dell’arcipelago, Luzon. Non è stata diramata ...