Tensioni alla marcia No Tav Presa di mira la zona rossa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Chiara Sarra I manifestanti verso Chiomonte tra pioggia e allerta scontri. Il leader Perino: "Chi tira una pietra fa un regalo a Salvini" "L'obiettivo è raggiungere al cantiere". LaNo Tav è partita dal campeggio di Venaus per raggiungere la "" di Chiomonte. Bandiere e cori sfidano la pioggia e i timori di scontri e violenze. "È un tempo partigiano", hanno detto i militanti, "Quattro gocce non ci spaventano". Ad aprire il corteo c'è lo striscione che recita: "La valle che resiste - No tav". I manifestanti scandiscono slogan come "I popoli in rivolta scrivono la storia, To Tav finovittoria" e "Giù le mani dVal di Susa". Al momento sembra scongiurato il pericolo che gli anarchici possano trasformare lain guerriglia. "Io spero sia una manifestazione bagnata, ma partecipata, fatta con la testa e non con la pancia perché chi oggi tira una ...

