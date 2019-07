Tennis | WTA Jurmala 2019 | Anastasija Sevastova in finale contro la sorprendente Katarzyna

Tennis - WTA Palermo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Avanzano Kiki Bertens e Liudmila Samsonova : Si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA International di Palermo: sulla terra battuta siciliana nella parte alta l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del tabellone, elimina l’ultima azzurra ancora in gara, Jasmine Paolini, superandola in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 ed in semifinale se la vedrà con l’iberica Paula Badosa Gibert, che batte nettamente l’altra olandese Arantxa Rus con un netto 6-2 6-1, ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini lotta ma cede in tre set all’olandese Kiki Bertens : Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale del torneo WTA International di Palermo: l’azzurra cede alla numero 1 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, che si impone con lo score di 6-4 1-6 6-1 dopo una lotta lunga un’ora e 47 minuti, ed in semifinale se la vedrà con l’iberica Paula Badosa Gibert. Nel primo set si inizia subito con un primo game infinito, lungo 18 punti, con l’olandese che centra il break alla ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : risultati di giovedì 25 luglio. Sarà Kiki Bertens l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale : Si sono disputati gli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone del WTA International sulla terra rossa di Palermo. La cronaca del match di Jasmine Paolini Nel primo incontro a concludersi oggi, l’olandese Arantxa Rus, numero 130 del mondo, ha battuto con un doppio 6-4 la slovacca numero 49 del ranking e testa di serie numero 3 del torneo Viktoria Kuzmova in un’ora e 33 minuti. Ci sono stati sei break nei primi sei game del match ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini nei quarti di finale! Battuta in tre set Irina-Camelia Begu dopo quasi tre ore di battaglia! : dopo quasi tre ore di incredibile lotta, nel secondo turno WTA International di Palermo Jasmine Paolini, numero 142 del ranking, si guadagna meritatamente i quarti di finale, sua seconda volta in un torneo del circuito maggiore WTA dopo quello di Praga nel 2018, battendo col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la romena Irina-Camelia Begu, numero 100 del mondo ma che è stata anche numero 22. Primo set che Jasmine inizia in modo scoppiettante: aggressiva su ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 25 luglio. Avanza ai quarti Anastasia Potapova : Completati gli ottavi di finale del torneo WTA di Jurmala, In Lettonia: sulla terra battuta outdoor Avanza ai quarti, in programma domani, l’unica testa di serie impegnata la russa Anastasia Potapova, numero 6 del seeding, che supera, non senza difficoltà, la wild card di casa, la lettone Diana Marcinkevica, con lo score di 6-1 4-6 6-2. Anche la romena Irina Maria Bara è costretta alla terza partita dalla qualificata russa Valentyna ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 24 luglio. Fuori Caroline Garcia - avanti a fatica Anastasija Sevastova : Completato il primo turno ed iniziato il secondo a Jurmala, in Lettonia, nel torneo WTA International: sulla terra battuta outdoor esordio vincente per la russa Anastasia Potapova, numero 6 del tabellone, che supera per 6-2 6-3 la qualificata austriaca Barbara Haas. Nelle sfide degli ottavi avanza a fatica la testa di serie numero 1, la padrona di casa lettone Anastasija Sevastova, che supera in rimonta la slovena Dalila Jakupovic per 6-7 (3) ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone : Primi quattro incontri di secondo turno in archivio al WTA di Palermo, con un paio di pronostici ribaltati, altri rispettati e tutti gli incontri conclusi in due set. La parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale, e comincia a farlo con il successo della russa Liudmila Samsonova, dai trascorsi italiani (con annesse vicende burocratiche relative alla cittadinanza) ben noti, sulla slovena Tamara Zidansek per 6-2 7-5. Sarà lei ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al secondo turno contro Fiona Ferro : Si chiude con una sconfitta il WTA di Palermo di Giulia Gatto-Monticone, che saluta la Sicilia al secondo turno. A batterla è la francese Fiona Ferro, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Ai quarti di finale la transalpina giocherà con la russa (con lunghissima esperienza in Italia) Liudmila Samsonova. Ferro raggiunge almeno la posizione numero 65 del ranking mondiale. Dopo tre giochi senza particolari problemi al ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini seconda italiana ad andare avanti. Esordio ok per Kiki Bertens : Secondo giorno di primi turni al WTA di Palermo, nel quale passano quasi tutte le migliori, ma non mancano molte emozioni nel caldo della Sicilia. Una di queste la regala la nostra Jasmine Paolini, capace di eliminare la tedesca Laura Siegemund, numero 6 del seeding, per 6-1 6-4. Siegemund è una delle due teste di serie a uscire di scena: l’altra è la spagnola Sara Sorribes Tormo, anche se per la numero 7 del tabellone l’impegno ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Cocciaretto sfiora l’impresa e poi cede al terzo contro la slovacca Kuzmova : Elisabetta Cocciaretto è arrivata vicinissima alla più importante vittoria della carriera. Nel primo turno del WTA di Palermo, 507 della classifica mondiale è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 49 del ranking, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Tre break consecutivi in apertura di primo set e poi Kuzmova scappa fino al 5-2, strappando ancora una volta la battuta ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : Sevastova comincia bene nel torneo di casa. Buon esordio per Caroline Garcia : Continuano i match di primo turno nel torneo WTA di Jurmala (Lettonia, terra rossa). Buona la prima per la padrona di casa Anastasija Sevastova, testa di serie numero uno, che ha sconfitto in due rapidi set la russa Varvara Flink con il punteggio di 6-2 6-1. Continua la crisi di Jelena Ostapenko. La campionessa del Roland Garros 2017 non riesce più ad ottenere risultati importanti ed è subito stata eliminata anche nel torneo lettone ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Sara Errani lotta - ma perde con Fanny Stollar - lucky loser in tabellone per forfait di Martina Di Giuseppe : Si conclude già al primo turno l’avventura di Sara Errani al WTA di Palermo, torneo nel quale era entrata grazie a una wild card e dove aveva sempre raggiunto almeno i quarti nel main draw. L’ex numero 5 del mondo si è arresa di fronte all’ungherese Fanny Stollar per 6-1 3-6 6-4. L’avversaria della bolognese è cambiata all’ultimo momento, in quanto un’influenza virale ha messo fuori causa Martina Di Giuseppe, ...