Temptation Island 6 | Vanessa Cinelli | Mi sono immedesimata in Vittorio | Katia è

Temptation Island - Maddalena : “Con Nicola è nato un legame bellissimo” : Maddalena di Temptation Island rompe il silenzio su Nicola Tedde Spesso si considerano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island come coloro che si fanno una bella vacanza (gratis) senza essere interessati minimanente alle coppie partecipanti. Ciò non è (sempre) vero visto che i legami importanti possono nascere anche tra un fidanzato e una tentatrice. E’ il caso di Maddalena Vasselli e Nicola Tedde che nel corso di queste puntate ...

Temptation Island Vip 2 : ecco le prime due coppie : Delia Duran e Alex Belli Se lunedì e martedì – con un doppio appuntamento – si concluderà la sesta edizione della versione classica, fervono i preparativi per Temptation Island Vip 2, in onda a settembre su Canale 5. Alla conduzione, come da DM anticipato, ci sarà Alessia Marcuzzi. Per quanto concerne i concorrenti che parteciperanno al reality, è Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a svelare due delle coppie disposte a mettere in ...

Anticipazioni Temptation Island del 29 luglio : Vittorio va nella stanza di Vanessa : Mancano pochi giorni per la fase finale di Temptation Island 6, che quest'anno sarà divisa in due puntate consecutive. Considerando l'incredibile successo avuto fino ad ora, Mediaset ha infatti deciso di concedere una gradita sorpresa ai telespettatori, raddoppiando la parte conclusiva che andrà in onda lunedì 29 e martedì 30 luglio. Lunedì verrà concesso ampio spazio soprattutto ai falò di confronto, a partire da quello di Ilaria Teolis e ...

Temptation Island Vip 2 - Nathaly Caldonazzo e Alex Belli (e i rispettivi compagni) tra i concorrenti? : La seconda edizione di Temptation Island Vip ha una conduttrice che risponde al nome di Alessia Marcuzzi: praticamente, manca solo l'ufficialità.Tante coppie accostate alla versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Spy, non dovrebbero prendere parte al programma. Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez-Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser, Luca Onestini-Ivana ...

Temptation Island Vip anticipazioni : svelate le prime due coppie : Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip? L’indiscrezione Proprio ieri il settimanale Spy ha annunciato chi sarà la conduttrice della seconda edizione di Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi. E dopo nemmeno 24 ore da questo annuncio, ecco arrivare un’incredibile indiscrezione sul cast lanciata dal magazine Oggi che ha già creato un bel putiferio mediatico. In pratica, secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare ...

Temptation Island Vip : nel cast ci sarebbero Alex Belli con Delia e Natalie Caldonazzo : Il cast della seconda edizione Vip di Temptation Island inizia a prendere forma: stando all'indiscrezione che riporta il sito di Oggi, due coppie sarebbero già certe di partecipare al reality. Alex Belli e Delia Duran, ad esempio, pare si siano convinti a mettersi alla prova nel format delle tentazioni, Natalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, invece, sono nomi nuovi rispetto a quelli che sono circolati recentemente sul web. Le prime ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione - : Riccardo Palleschi La notizia era già da un po' di tepo nell'aria, ma ora è arrivata la conferma. Alessia Marcuzzi condurrà la nuova edizione di Temptation Island Vip A dare la notizia della conferma di Alessia Marcuzzi come presentatrice di Temptation Island Vip è stato il magazine Spy attraverso un lungo post pubblicato su Instagram. La notizia è stata accolta in maniera molto positiva da parte dei fan, da sempre affezionatissimi ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : “Spero di diventare padre” : Filippo Bisciglia sogna di diventare presto papà: la confessione Presto Temptation Island finirà lasciando i telespettatori in attesa della versione vip. Poi verrà la volta di Uomini e Donne e la stagione televisiva tornerà ad allietare le case degli italiani. Nel frattempo Filippo Bisciglia si gode il meritato successo: l’edizione 2019 di Temptation Island ha raccolto ottimi ascolti (come ogni anno) confermandosi il programma estivo per ...

Temptation Island - Javier : "Il mio unico desiderio? Rivedere mia madre e darle un ultimo saluto" : Parla Javier Martinez, e lo fa dalle colonne del Magazine di Uomini e Donne, al termine dell'edizione di Temptation Island che lo ha visto arrivare in televisione nei panni di single tentatore. Punta di diamante della scorsa edizione, Javier ha conquistato il pubblico per la sua bellezza e intelligenza, sdoganando tutti gli stereotipi sui ragazzi che curano l'aspetto fisico.Il pallavolista ha raccontato al settimanale del dating di Maria De ...

Temptation Island - Sabrina delusa dal fidanzato : 'Mi ha distrutta' : La sesta edizione di Temptation Island volge al termine. Lunedì 29 luglio andrà in onda la sesta ed ultima puntata del docu-reality. Mentre cresce l'attesa per il falò di confronto tra Massimo ed Ilaria, rimasto in sospeso, sui canali social ufficiali del programma è stato postato un nuovo video che riguarda la coppia formata da Sabrina e Nicola. I due sono separati da 12 anni d'età: la fidanzata è più grande, ma ciò non ha impedito ai due di ...

Temptation Island - la reazione disperata di Sabrina : “Mi ha distrutto” : Ancora una reazione forte per Sabrina Martinengo, che scoppia in lacrime dopo la visione di un filmato relativo al suo giovane fidanzato Nicola. Queste le anticipazioni rilasciate dalla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island, che preannuncia così una puntata finale ricca di sorprese inaspettate e colpi di scena. Uscita dal pinnettu, la bella 42enne si lascia andare ad un pianto disperato di fronte a Katia ed Ilaria, che non riescono a ...

Temptation Island Vip - smentite alcune coppie tra cui Cecilia-Ignazio e Luca-Ivana : Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality-show delle tentazioni che tornerà ad accogliere delle coppie famose all'interno del villaggio, pronte a mettersi in gioco per testare l'autenticità dei rispettivi sentimenti. Una seconda edizione molto attesa dal pubblico, in primis per le identità dei concorrenti famosi che prenderanno parte al programma. Sono tanti i nomi circolati in queste ultime ...