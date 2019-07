Tav | mozione M5s per il no Di Maio | “Non facciamo regali a Macron” Lega | “Favore alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, nona Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Diattacca, larisponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è unapresentata dal Movimento 5 Stelle in Senato per dire nocostruzione dell’opera. Un’iniziativa accompagnata da un tweet emblematico del vicepremier Luigi Di, con quel “nonun regalo a Macron” che ha provocato la reazione durissima della, che in una nota ufficiale ha attaccato gli alleati di governo, ricordando il voto pentastellato in favore della Von Der Leyen nonostante l’assoluta ...

Mov5Stelle : Chi vuole mettere la firma su un’infrastruttura inutile, fuori dalla storia e negativa sul piano finanziario e ambi… - AndreaMarcucci : Se il M5S vuole discutere ora la propria mozione per bloccare il #Tav, #Toninelli si appresti ad assumere le conseg… - JohnHard3 : RT @MPenikas: No a un’opera inutile e dannosa, no ad un altro regalo a Macron: la mozione del MoVimento 5 Stelle per fermare la Tav https:/… -