Tav | corteo arriva nella zona rossa del cantiere di Chiomonte | tentativi di forzare i

Al via il corteo No Tav : "L'obiettivo è raggiungere il cantiere" | Live | Foto : I manifestanti vogliono violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l'accesso

Val di Susa - partito corteo No Tav : obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO : Val di Susa, partito corteo No Tav: obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO L'obiettivo dei manifestanti è violare la zona rossa dei lavori a cui è vietato l'accesso. Gli esponenti del movimenti si sono radunati al presidio di Venaus, dove si tiene il festival Alta felicità. Oggi la lettera dell'Italia all'Ue : ...

“I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria” : è partito il corteo in Val di Susa. I manifestanti verso il cantiere di Chiomonte : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione

No Tav - al via la manifestazione in Val Susa : il corteo diretto verso la zona rossa di Chiomonte : È partita in Val Susa la manifestazione del Movimento No Tav: centinaia di persone si sono messe in marca dal territorio del Comune di Venaus, intenzionate a raggiungere la zona rossa del cantiere di Chiomonte e violarla. Il corteo al via pochi minuti dopo la notizia che la la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'Italia si impegna a completare la Tav è giunta all'Ue.Continua a leggere

No Tav - partito il corteo verso cantiere di Chiomonte : in centinaia verso la zona rossa : È cominciato in Valle di Susa il corteo dei No Tav verso il cantiere di Chiomonte. Alcune centinaia di manifestanti, tra valsusini e attivisti dei centri sociali, si sono raccolti al presidio di Venaus e si sono messi in marcia verso l’abitato di Giaglione. L’obiettivo dichiarato è arrivare al cantiere e violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l’accesso. Tante bandiere e tanti ...

Tav - via al corteo verso cantiere di Chiomonte : timori per gli infiltrati. Perino : “Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini” – LA DIRETTA : È partita la manifestazione contro il Tav chedal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – che arriva a pochi giorni dall’annuncio del via libera di Giuseppe Conte e poche ore dopo la lettera di conferma inviata dal Mit alla Commissione europea – è stato preceduto da un ...

No Tav - pioggia e fulmini sul campeggio. In tanti rinunciano al corteo : Tuoni e lampi, un temporale e una previsione di 8mm di pioggia in un’ora stanno inducendo tanti ragazzi partecipanti al Festival dell’alta felicità a smontare le tende e abbandonare il campo e con esso l’idea di prendere parte al corteo che da Venaus porterà i No Tav al cantiere di Chiomonte. Il rischio per molti di loro, non attrezzati in caso di pioggia, è di restare intrappolati in una pozza di fango. ...

No Tav - la Val di Susa si prepara al corteo di protesta : L'appuntamento è per le 13,30 di oggi, sabato 27 luglio, a Venaus e la parola d'ordine è "determinazione". Il corteo dei No Tav cercherà di raggiungere il cantiere di Chiomonte. "Pacificamente", come assicura l'attivista storico del Movimento No Tav Guido Fissore. C'è però un'ordinanza precisa del prefetto di Torino Claudio Palomba che vieta espressamente l'avvicinamento a una zona rossa ampliata, secondo le istruzioni della questura. New jersey ...

No Tav - sabato il corteo verso Chiomonte dopo il sì del governo : “Arriveremo fino al cantiere”. Rischio infiltrati - schierati 500 poliziotti : L’ora cerchiata in rosso è quella di pranzo. Alle 13.30 di sabato il corteo contro la Torino-Lione partirà dal campeggio allestito per il festival Alta Felicità verso il cantiere di Chiomonte, l’unico aperto, e militarizzato da giorni da un’ordinanza del prefetto di Torino che ha istituito una zona rossa tra Giaglione e l’area dei lavori. Il Movimento No Tav continua a usare la parola “pacifica”, la questura ...

Allarme dei servizi sul Corteo No Tav : I primi controlli in Val di Susa sono già scattati. Non solo. È sceso in campo un intero sistema internazionale per contrastare il Corteo dei No-Tav di sabato nel caso dovesse sfociare in atti di violenza o in tentativi di sabotare il cantiere di Chiomonte. “Abbiamo attivato canali informativi esteri per acquisire elementi utili a prevenire i disordini”, è ciò che ha riferito il Direttore ...

Sale la tensione per il corteo "No Tav". Possibili "convergenze" tra anarchici e Movimento : I segnali sono diversi: i proclami bellicosi sui siti ufficiali, l’annunciato arrivo di “rinforzi” da altre regioni e dall’estero, con gli anarchici segnalati da Francia, Spagna, Svizzera, lo scontro tutto interno al Movimento che non ha ancora un vincitore tra chi punta ad azioni sempre più dure e chi, invece, non intende superare quella linea.Le parole con cui il premier Giuseppe Conte ha certificato il sì ...

Salvini e la Tav : con Conte niente scambi - il no dei 5 Stelle è contro il buon senso I No Tav si mobilitano : sabato il corteo : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte

Durante il corteo No Tav razzi - pietre e fuochi appiccati contro la polizia : 20 denunciati : I disordini causati ieri sera dai circa 200 manifestanti partiti da Giaglione e diretti al cantiere di Chiomonte