Tamara Wilson | il soprano protesta contro l’Aida all’Arena di Verona | “Non mi farò

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019)mitruccare per fare Aida, sarà la prima volta in 106 anni in cui il volto di Aida non sarà dipinto di nero: è una cosa sbagliata e non voglio continuare a farla”. Ill’opera di Giuseppe Verdi “politicamente scorretta” perché prevede che la protagonista, Aida, sia nera. E pazienza se parliamo di una schiava etiope in Egitto. O se l’allestimento in questione, in programma quest’estatedi, sia quello storico del 1913. Ilstatunitense ha incrociato le braccia in sala trucco: sul palco con il volto pitturato di nero non ci salgo, ha annunciato a mezzo social, “è blackface ed è sbagliato”. L’opera, composta da Verdi nel 1870, deve il nome alla principessa Aida, figlia del Re d’Etiopia portata in Egitto come prigioniera di guerra. Mentre suo padre organizza una spedizione per liberarla, lei si innamora – ...

