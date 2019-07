Sprechi d’acqua | può una Scuola indossare gli abiti della cattiva maestra?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Può l’istituzionegli? Non tutelando il diritto all’acqua, disperdendola nella fogna, a spregio di ogni umana considerazione? Questo è ciò a cui ho dovuto assistere il 25 Giugno del 2019, mentre prestavo servizio, in qualità di collaboratore scolastico addetto ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità, presso il plesso Marabitti di Via Nicolò Spedalieri facente parte dell’I.C. Karol Wojtyla con sede in Via dell’Arsenale a Palermo. Quanto di seguito descritto è già stato riportato nell’esposto presentato in data 28 Giugno c.a. dal sottoscritto alla Questura di Palermo, Commissariato di P.S. “Brancaccio”. Apprendo dai collaboratori scolastici che gli stessi si accingevano ad aprire tutti i rubinetti dei bagni dei tre piani, per sversare l’acqua nella fognatura in quanto, su disposizione dell’addetta alla segreteria, si ...

