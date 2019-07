Softball | l’Italia non lascia scampo alla Gran Bretagna | le azzurre staccano il pass per

Softball - Preolimpico 2019 : clamoroso successo della Gran Bretagna sull’Olanda. Domani l’Italia sfiderà le tulipane : Giornata conclusiva per i due gironi eliminatori al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Softball. Proprio nell’ultimo incontro si verifica la sorpresa che in pochissimi si sarebbero aspettati. Nel girone A, la Gran Bretagna non solo batte l’Olanda per 5-2, ma si prende il primo posto del girone A, spedisce le padrone di casa al secondo e le obbliga a giocare contro l’Italia già nel primo ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia prosegue il proprio cammino con la Repubblica Ceca : Il più impegnativo incontro del girone B del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicina per l’Italia: di fronte c’è la Repubblica Ceca. La formazione Ceca, da tempo una delle principali esponenti del Softball europeo dietro al duo Italia-Olanda, viene dal successo per 6-1 contro la Francia, ma soprattutto ha bisogno di riscattare un Europeo in casa da cui ha avuto meno di quanto sperato, rimanendo fuori dal ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia supera 7-0 il Botswana - ottimo avvio delle azzurre nel torneo : Buona la prima per l’Italia nel Preolimpico di Softball 2019. In quel di Utrecht (Olanda), le azzurre sono infatti riuscite ad iniziare al meglio la competizione, sconfiggendo 7-0 il Botswana, in cinque inning, al termine di una sfida sostanzialmente senza troppi intoppi, dopo un avvio non troppo entusiasmante. Le africane, al contrario del pronostico, si sono mostrate molto agguerrite nelle prime fasi, costringendo le atlete del Bel Paese ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia affronta il Botswana nella prima giornata - gara da non fallire : Siamo ormai prossimi al via del Preolimpico di Softball 2019, che decreterà l’ammissione per la vincente al torneo olimpico di Tokyo 2020, con l’Italia che scenderà in campo quest’oggi, nella prima giornata del gruppo B, per affrontare il Botswana, unica africana della competizione, ma avversaria da non sottovalutare. Il Botswana gode infatti di una discreta tradizione, fatta di partecipazioni ai Mondiali, ma anche di successi ...

Softball - Preolimpico 2019 : il calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia. Come vederla in tv e streaming : Manca ormai poco più di un anno dal via dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e tutte le competizioni di squadra stanno ormai per conoscere i futuri partecipanti, con il Softball che vivrà il torneo Preolimpico proprio in questi giorni, dal 23 al 27 luglio, ad Utrecht, in Olanda. Anche l’Italia, fresca di successo negli ultimi Europei proverà a strappare l’unico pass a disposizione, essendo inserita nel gruppo B con Francia, Botswana e ...

Softball - Preolimpico 2019 : la quindicesima convocata dell’Italia è Emily Carosone : Ai quattordici nomi già scelti dal manager azzurro Enrico Obletter per la caccia al posto alle Olimpiadi nel torneo che determinerà la qualificata della zona euro-africana a Utrecht, in Olanda, dal 23 al 27 luglio, se n’è aggiunto un quindicesimo. Sarà Emily Carosone a inserirsi nel lotto delle giocatrici che per la massima parte ha già alle spalle l’esperienza dei vittoriosi Europei in Repubblica Ceca e Polonia, con la finale vinta ...

Softball - Preolimpico 2019 : le convocate dell’Italia. Confermato il gruppo degli Europei - un nome ancora da decidere : Sono state diramate in giornata le convocate per il Torneo di Qualificazione Olimpica che si svolgerà a Utrecht, in Olanda, dal 23 al 27 luglio. Tale manifestazione mette in palio un unico posto per Europa e Africa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il Softball avrà sei posti da allocare tra Giappone padrone di casa, Stati Uniti detentori del titolo mondiale e quattro vincitrici di apposite qualificazioni. Questi i nomi scelti dal manager Enrico ...

Softball - le dichiarazioni dell’Italia tra campo e panchina. Greta Cecchetti agli ultimi Europei in carriera : Tra gioia e attesa: si può riassumere così il sentimento dell’Italia che ha vinto gli Europei di Softball, per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate nelle ore successive al trionfo continentale al sito della FIBS. Così il manager Enrico Obletter: “Abbiamo giocato un Europeo sopra le righe con un attacco esplosivo come non s’era mai visto, la difesa è stata importantissima. Abbiamo trovato un’Olanda molto ostica, non ...

L’Italia del Softball torna sul tetto d’Europa : la favola azzurra a 4 anni dall’ultimo successo : Europeo softball: l’Italia sul tetto d’Europa a 4 anni dall’ultimo successo L’Italia torna sul tetto d’Europa a 4 anni di distanza dall’ultimo successo (Rosmalen 2015) e porta il suo bottino di allori continentali a 11, diventando lo sport di squadra italiano più titolato di sempre e distanziando nuovamente le storiche rivali dell’Olanda, ferme a quota 10, che in finale possono solo inchinarsi di fronte alla forza ...

Softball - Europei 2019 : Olanda vincente sulla Gran Bretagna - che sfiderà l’Italia per la finale. Fuori gioco tutte le altre : Nella prima giornata della terza fase degli Europei di Softball, si sa già chi potrà lottare per un posto in finale e chi, invece, non ci sarà. L’Olanda ha già il suo posto in finale assicurato; l’Italia dovrà sudarselo nella sfida decisiva contro la Gran Bretagna. I responsi di poche ore fa sono chiari, con la doppia vittoria delle olandesi su Spagna e Gran Bretagna e delle azzurre su Repubblica Ceca e ancora Spagna: le olandesi ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia sconfigge 10-0 la Repubblica Ceca e alimenta le speranze di accesso alla finale : Buona la prima odierna per l’Italia nel round robin finale degli Europei di Softball 2019, con le azzurre capaci di sconfiggere 10-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca, al termine di una gara molto spettacolare, iniziata nel segno delle due pitcher Greta Cecchetti e Katelyn Humhej, che non concedono valide fino al quarto inning. A quel punto la gara si accende all’improvviso, con Laura Vigna che realizza un triplo, preludio al ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia spazza via anche Israele per 7-0 - quarta vittoria consecutiva per le azzurre : Continua la marcia della Nazionale italiana di Softball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere Israele per 7-0, in una gara meno facile delle precedenti, sbloccata solamente al secondo inning, dal fuoricampo di Lisa Birocci, raddoppiando poi nel terzo parziale, nuovamente a seguito di un home run, messo a segno da Erika Piancastelli, dal braccio caldissimo in questa manifestazione. Nel terzo inning arriva anche ...

