Softball | Italia dominante in Europa | oro continentale e pass olimpico A Tokyo 2020 da

Softball - Italia alle Olimpiadi 2020. Obletter : “Una squadra unica - abbiamo dominato”. Cecchetti : “Credo alla medaglia a Tokyo” : Giornata memorabile per l’Italia del Softball che si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto la Gran Bretagna a Utrecht e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi dominando il preolimpico europeo. Uno show delle Campionesse d’Europa che possono festeggiare un traguardo epocale, le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della FIBS trasmettono tutta la gioia per questo meritato ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Pass Settebello e Softball! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Softball - l’Italia non lascia scampo alla Gran Bretagna : le azzurre staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Le azzurre concludono il loro cammino trasformando in realtà il sogno a cinque cerchi, tornando ad esultare a tre settimane dalla vittoria all’Europeo di Ostrava Anche l’ultimo tassello del puzzle va al suo posto e l’Italia di Enrico Obletter stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 battendo la Gran Bretagna (5-0) nella sfida decisiva andata in scena ad Utrecht. Le azzurre concludono il loro cammino trasformando ...

Settebello - nuoto - Softball e Nibali : il sabato trionfale di un’Italia che cambia il volto dell’estate : Fino a martedì 23 luglio lo sport italiano stava vivendo un’estate nera. Un susseguirsi di risultati negativi e controprestazioni che avevano destato preoccupazione anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto era cominciato con un mese di giugno ai limiti del disastroso. Prima il mancato pass a cinque cerchi delle squadre di tiro con l’arco (le quali avranno un’ultima chance di qualificazione il prossimo anno), poi ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 5-0 - AZZURRE A TOKYO 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Un saluto sportivo da Federico Militello. Italia-Gran Bretagna 5-0! Una partita dominata dalle AZZURRE, con una Greta Cecchetti dominante sul monte, che ha concesso appena tre valide in tutta la partita! La selezione tricolore si qualifica alle Olimpiadi 16 anni dopo Atene 2004! Saremo una mina vagante, si può sognare in ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 5-0 - le azzurre scappano! Infortunio per Fama : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niente da fare, eliminata al volo Carosone. Dopo 4 inning Italia-Gran Bretagna 5-0. 0 ball, 1 strike. Ora Vigna in seconda e Carosone in battuta. Serve il colpo di grazia! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE MAZZATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VIGNAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Marchiamo due punti! Italia-Gran Bretagna 5-0! NOOOO!!! Fama ESCE PER Infortunio! Al suo posto Cacciamani in seconda base. Però ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 3-0 - allungano le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gasparotto eliminata in prima. Termina il terzo inning: Italia-Gran Bretagna 3-0. Il ct britannico va a fare visita alla pitcher Georgina Corrick. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE BOTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE BORDATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Swing eccezionale di Ricchi che vale un doppio e, soprattutto, consente a Marrone di firmare il 3-0! E’ il turno di Marta Gasparotto. 2 ball, 0 ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 2-0 - pitcher protagoniste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STRIKE-OUT! STRAORDINARIA GRETA CECCHETTI! Come sta lanciando! 6 strike-out consecutivi! Arriva la terza eliminazione, ora l’Italia deve provare ad allungare in attacco! Fault. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault. 0 ball, 1 strike. STRIKE-OUT! Seconda eliminata. Brown sul piatto. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. STRIKE-OUT! Sul piatto sale Burge. Fault. 1 ball, 2 strike. 1 ball, ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 2-0 - ottimo avvio delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. 3 lanci e 3 strike, subito eliminata Birocci. Tocca a Giulia Longhi. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Birocci in battuta contro Corrick. STRIKE-OUT! CHE GRETA CECCHETTI! Il nostro pitcher sta davvero entusiasmando, appena una valida subita nei primi due inning. E ora torniamo in attacco. 1 ball, 2 strike. Secondo strike. Wigington in battuta, subisce subito uno ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 0-0 - si comincia a Utrecht! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 0 strike 0-0 Subito la valida a sinistra di Brown, che trova la prima base. Va alla battuta Peterson. 2 ball, 2 strike 1 ball, 2 strike 1 ball, 1 strike 0 ball, 1 strike 15:01 Sarà la Gran Bretagna la prima ad attaccare. Subito Brown contro Greta Cecchetti. 15:00 Ultimi istanti prima dell’inizio di questo incontro che vale Tokyo 2020! 14:59 Questa la lineup della Gran Bretagna: ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : 0-0 - tutto pronto per la sfida che vale Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Dieci soli minuti all’inizio di questo che è il match più importante del softball italiano da più di 10 anni a questa parte! 14:45 Anche oggi il tempo è clemente a Utrecht: una situazione anche piuttosto fortunata, dal momento che da questa notte le condizioni meteorologiche peggioreranno, ma fortunatamente non ci saranno più partite da dover disputare. 14:40 Si è giocata poco fa ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico Softball 2019 in DIRETTA : tutto o niente - le azzurre si giocano Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Gran Bretagna – Italia-Olanda – Gran Bretagna-Repubblica Ceca Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match decisivo del Super Round del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in svolgimento a Utrecht. Di fronte ci sono Italia e Gran Bretagna. E’ il momento decisivo, quello che l’intero movimento del softball italiano ...

Gran Bretagna-Italia Softball - Preolimpico 2019 : a che ora inizia e come vederla in streaming : E’ giunto il momento della verità per la Nazionale italiana di softball, che quest’oggi si giocherà l’accesso a Tokyo 2020 nell’ultima giornata del Preolimpico 2019, contro la Gran Bretagna, Grande rivelazione del torneo, e intenzionata a conquistare il pass a cinque cerchi. La partita si svolgerà quest’oggi, sabato 27 luglio 2019, alle ore 15 in quel dello Sportpark de Paperclip di Utrecht, in Olanda, sarà ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia all’ultimo ostacolo - la Gran Bretagna è tra le azzurre e Tokyo 2020 : E’ l’ultima sfida: tra l’Italia e le Olimpiadi di Tokyo 2020 c’è soltanto la Gran Bretagna. A Utrecht, le 15 di oggi daranno il verdetto definitivo sulla qualificata europea ai Giochi Olimpici giapponesi. L’Italia, nel suo percorso, ha superato il Botswana per 7-0, la Repubblica Ceca per 2-0, la Francia per 5-1 e, nel Super Round, l’Olanda per 7-4. La Gran Bretagna, invece, ha sconfitto la Spagna per 9-2, il ...