Sicilia : Legambiente - ‘dati Goletta Verde attendibili - Scicli si attivi su inquinamento’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – ‘I dati di Goletta Verde sono attendibili. Non chiediamo un atto di fede, ma lo dimostrano i 33 anni di attività sui nostri mari alla ricerca di scarichi abusivi che non è stata mai smentita. Auspichiamo che il Comune di Scicli si attivi per intervenire sulle cause dell’inquinamento, tra l’altro abbondantemente noto sul territorio, piuttosto che minacciare inutilmente querele contro la ...

Il mare è una fogna - la mappa dove non fare il bagno in Sicilia per Legambiente : Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle ...

Ecco dove il mare è una fogna in Sicilia - la mappa dove non fare il bagno per Legambiente : Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle ...

Sicilia : Legambiente - ‘su 25 punti di costa monitorati 12 fortemente inquinati’ (3) : (AdnKronos) – In provincia di Caltanissetta nessun problema per la spiaggia fronte foce del torrente Rizzuto a Butera, mentre risulta fortemente inquinato il punto sulla foce del fiume Gattano a Gela. Nel ragusano il punto campionato sulla foce della Fiumara di Modica nel territorio comunale di Scicli è risultato ‘fortemente inquinato”, così come anticipato due giorni fa da Legambiente in occasione del blitz sulla foce ...

Legambiente - “in Sicilia su 25 punti costa 12 fortemente inquinati” : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati ‘fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. è questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al ...

Legambiente - “in Sicilia su 25 punti costa 12 fortemente inquinati” : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati ‘fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. è questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste Siciliane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al ...

Il mare più bello d’Italia è in Sicilia : le Vele di Legambiente : Ecco la lista completa dei mari più belli della Sicilia. Fino ad oggi abbiamo mostrato le singole spiagge senza però fare una classifica completa del mare più bello d’Italia in Sicilia secondo Legambiente e Touring Club. In vista delle Ferie di Ferragosto, di seguito, le mete consigliate per trascorrere una vacanza in Sicilia e per non rimanere delusi da mare. Qui, infatti, si trovano le spiagge più belle e pulite, garantite anche da ...

A San Vito Lo Capo le 5 Vele di Legambiente : i «Caraibi Siciliani» : A San Vito lo Capo almeno 700 mila presenza turistiche all’anno. E quest’anno si aspetta ancora il pienone dopo il premio ricevuto da Legambiente che ha incoronato il suo mare come uno dei più belli d’Italia. E in effetti, lo è. Tre chilometri dal faro al monte Monaco, una spiaggia bianca e finissima di circa un chilometro. Mare pulito e cristallino e servizi per tutti. Questa è la città di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Le 5 Vele di ...

Le 5 Vele di Legambiente premiano il mare cristallino della Sicilia : Le «5 Vele» Legambiente premiano il mare della Sicilia. L”Isola si aggiudica il titolo di regina dell’estate . Dopo una stagione invernale che sembrava non volesse più andarsene, arrivano il caldo e la voglia di mare. Slla fine l’estate è arrivata. Così con Ustica e Pantelleria e il litorale nord del Trapanese, guidato da San Vito Lo Capo, sono i tre comprensori Siciliani con le 5 Vele nella classifica delle migliori coste d’Italia. ...

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Nessuna risposta, secondo Zanna, arriva dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti che "sa solo rinviare la questione e l'unica certezza che prospetta è incrementare gli affari intorno alle discariche". "Auspichiamo che presto la commissione Antimafia si occupi finalmente, visto che f