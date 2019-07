Sicilia : demanio marittimo - nuovo bando per assegnare a privati 27 beni in concessione (2) : (AdnKronos) – Sono stai messi a bando i seguenti beni. Quattro in provincia di Agrigento: ex ‘Cantiere Grazia” e ‘Palazzina Piloti” siti nel porto di Licata, oltre a due lotti del fabbricato sbarcatoio nel porto di Lampedusa. Tre nel Nisseno, tutti a Gela: la cosiddetta ‘Conchiglia”, il ‘Lido Eden” entrambi sul Lungomare Federico II di Svevia e un pontile sbarcatoio sul Lungomare. ...

Sicilia : demanio marittimo - nuovo bando per assegnare a privati 27 beni in concessione : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - Prosegue l’attività di valorizzazione, da parte della Regione Siciliana, dei beni immobili situati sul demanio marittimo. E’ stato pubblicato dall'assessorato al Territorio e ambiente, il secondo bando per l’assegnazione ai privati di ventisette edifici sparsi in sei p

Sicilia : demanio marittimo - nuovo bando per assegnare a privati 27 beni in concessione (2) : (AdnKronos) - Sono stai messi a bando i seguenti beni. Quattro in provincia di Agrigento: ex “Cantiere Grazia” e “Palazzina Piloti” siti nel porto di Licata, oltre a due lotti del fabbricato sbarcatoio nel porto di Lampedusa. Tre nel Nisseno, tutti a Gela: la cosiddetta “Conchiglia”, il “Lido Eden”