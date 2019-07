Settebello da oro! L' Italia batte la Spagna 10-5 ed è campione del mondo di pallanuoto

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) L’vince la medaglia d’oro ai campionati deldidi Gwangju. Ildomina in finale laper 10-5 in un match sempre guidato dalla squadra di Campagna. Le reti degli azzurri portano la firma di Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio, Bodegas e Luongo e Dolce autori di una doppietta. Per l’è la quarta medaglia d’oro conquistata nella rassegna iridata coreana, dopo le tre arrivate nel nuoto a stile libero grazie a Simona Quadarella nei 1500, Gregorio Paltrinieri negli 800 e Federica Pellegrini nei 200

