Selvaggia Lucarelli difende Milly Carlucci nel caso Osvaldo-Kinnunen

Antonella Clerici legge Selvaggia Lucarelli/ Foto : 'Tutta la vita in salumeria!' : Antonella Clerici legge 'Falso in bilancia', il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli. Così dichiara: 'Condivido tutto, viva il salumiere!'

Selvaggia Lucarelli : "Quando ero piccola il nostro frigorifero era sempre vuoto" : Tra una prova costume e l'altra, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua. Intervistata dal settimanale Oggi, ha infatti condiviso con i lettori qualche aneddoto sulla sua infanzia, oltre che sul suo attuale rapporto con la bilancia.Avrebbe conosciuto la fame, Selvaggia Lucarelli, cresciuta in una famiglia nella quale, racconta "il frigo era sempre vuoto": "A casa nostra il frigo era sempre desolatamente e malinconicamente vuoto. Da ...

Selvaggia Lucarelli parla del suo passato : “Non avevamo mai niente” : Selvaggia Lucarelli parla della sua infanzia: “Non avevamo mai niente in frigo” Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. E in questa circostanza la giurata di Ballando con le stelle ha parlato del suo difficile rapporto con il cibo. Difatti la donna non ha negato di dover essere costretta a stare sempre molto attenta nel mangiare perchè purtroppo tende a ...

Selvaggia Lucarelli - rapporto con il cibo e infanzia : “A casa il frigo era sempre vuoto” : Selvaggia Lucarelli: il rapporto con il cibo dopo un’infanzia “frugale” Selvaggia Lucarelli ha da poco pubblicato un nuovo libro, intitolato Falso in bilancia. Un libro autoironico in cui la storica giudice del dance show Ballando con le stelle racconta il suo rapporto con il cibo ed il conflitto quasi quotidiano tra la dieta e il […] L'articolo Selvaggia Lucarelli, rapporto con il cibo e infanzia: “A casa il frigo ...

Selvaggia Lucarelli : "Preferisco entrare in trattoria che in una taglia quaranta" : Tornata da poco in libreria con Falso in Bilancia, Selvaggia Lucarelli si è concessa una lunga intervista sul settimanale Oggi, spaziando tra fornelli, padelle, forme e la propria vita privata. L'amato Lorenzo Bigiarelli, infatti, è un cuoco. Come resistergli?Credo che lui riassuma tante mie passioni. Quando l’ho conosciuto era un cantante e si chiamava Lorenzo, e qui ci vedo il mio imprinting per Jovanotti. Poi la passione comune per i ...

Selvaggia Lucarelli vince l’appello del processo Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli ha vinto l’appello del processo per diffamazione ai danni di Barbara d’Urso. La faccenda risale al 2014 quando la giornalista e blogger aveva pubblicato su Twitter e Instagram un post nel quale, commentando un’intervista resa dalla conduttrice a Daria Bignardi all’interno de Le invasioni barbariche, disse: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno ...

Selvaggia Lucarelli : "Ho vinto l'appello del processo Barbara d'Urso" : Lo annuncia la giornalista su Twitter, a proposito del processo per diffamazione ai danni della conduttrice

Selvaggia Lucarelli vince la causa contro la d’Urso : “Non è reato” : Barbara d’Urso perde l’appello del processo contro Selvaggia Lucarelli: il post Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, per i pochi che non lo sapessero, sono finite in tribunale un paio di anni fa. Il motivo? Selvaggia Lucarelli, seguendo da casa l’intervista che ha fatto Daria Bignardi alla d’Urso ai tempi in cui conduceva Le Invasioni Barbariche, aveva scritto un post irriverente. Post che ha fatto infuriare la ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso/ "Oggi ho vinto l'appello del processo" : Selvaggia Lucarelli contro Barbara d'Urso, l'annuncio su Twitter: "Oggi ho vinto l'appello del processo". E non manca ironia nel tweet...

Morgan e Asia Argento - 'pace' a Realiti/ Selvaggia Lucarelli : "Menefreghista..." : Morgan e Asia Argento: tra sfratto, alimenti non pagati alla figlia Anna Lou e debito Equitalia... Le parole del cantante a Realiti: 'Basta con questi attacchi'

Morgan - Selvaggia Lucarelli commenta lo sfratto : "Non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa - incolpa sempre gli altri" : Selvaggia Lucarelli, opinionista e giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato il caso Morgan riguardante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza, pignorata e messa all'asta su decisione del Tribunale di Monza.Durante la giornata di ieri, l'artista e giudice in svariati talent show ha dovuto lasciare la propria casa e, esattamente come lo scorso 14 giugno, quando lo sfratto fu rinviato di dieci giorni a causa di un malore avvertito dal ...

Selvaggia Lucarelli contro Morgan la sua vita è incolpare gli altri : Alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza alla presenza dell’ufficiale giudiziario e della Polizia di Stato. Il cantante se l’è presa tante con le forze dell’ordine quanto con alcuni colleghi rei di non averlo aiutato, ma le sue proteste non sembra siano piaciute a Selvaggia Lucarelli.-- Dal suo account “Facebook” Selvaggia ha voluto specificare la sua posizione sul caso: “Il problema di Morgan é che non si è mai assunto ...

Sui social Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta : Continua ancora il botta e risposta tra Marco Carta e Selvaggia Lucarelli. Il cantante era stato accusato dalla blogger di aver chiesto all’organizzazione del “G…y Pride di Modena” ottomila euro e lui aveva smentito. Ora però sui profili social della Lucarelli è apparso un post chiarificatore, con tanto di mail privata tra il manager dell’artista e lo staff del “G..y Pride”. «Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di ...

Marco Carta - Selvaggia Lucarelli mostra l'email privata : altra disastrosa figuraccia del cantante : Nuova bordata di Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta. Il botta e risposta, insomma, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il cantante infatti era stato accusato dalla blogger di aver chiesto 8mila euro all'organizzazione del Gay Pride di Modena e che per questo il cantante sardo era stato tagliato