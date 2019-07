“Sei una dea | le stendi tutte!” Belen super hot | l’ultima foto lascia senza fiato

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2019) È sempre di più l’estate diRodriguez. E non solo per gli scatti da capogiro che la bella showgirl pubblica da inizio stagione sul suo profilo Instagram. Anche, e forse soprattutto, perché si rincorrono storie e gossip sul suo conto. Ma attenzione, non stiamo parlando di crisi con il suo fidanzato, flirt clandestini o altri avvicendamenti simili. Anzi, stiamo parlando dell’esatto opposto perché il suo legame con Stefano De Martino è più forte che mai.notizia legata aRodriguez è clamorosa etuttiparole: la modella sarebbe infatti incinta. È stato il settimanale Gente ha pubblicare l’indiscrezione di una seconda gravidanza con tanto diche documenterebbero un pancino sospetto. Solo gonfiore addominale? Non secondo i paparazzi e la redazione del giornale e forse la notizia sarà resa ufficiale al ritorno delle vacanze. Da dove, intanto arrivano ...

rubio_chef : 'Due americani hanno ammazzato un buonista”. Dove sono i razzisti? Dove sono gli schifosi con il meme del carabinie… - NicolaPorro : Continua il dibattito (molto seguito) sull’egemonia culturale, della sinistra. Questa volta ricevo e pubblico una b… - mitgov : In questi giorni di traffico particolarmente intenso su strade e autostrade scegli di non usare lo smartphone alla… -