Scuola | stipendi docenti e ATA ultime notizie | si alza il pressing sui risparmi di spesa

Scuola - regionalizzazione e stipendi docenti ultime notizie : Luigi Gallo in pressing su Bussetti : L’argomento ‘regionalizzazione‘ in primissimo piano in ambito politico, anche e soprattutto in considerazione delle evidenti divergenze tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. L’ulteriore riprova è rappresentata dall’interrogazione presentata dall’onorevole ‘grillino’, Luigi Gallo, al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, proprio in merito alla cosiddetta ...

Scuola - autonomia e stipendi docenti ultime notizie : ecco il giudizio di Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ : Il tema della regionalizzazione della Scuola e dell’autonomia differenziata continua ad essere al centro del dibattito politico: mentre sui social i docenti discutono sulla possibile introduzione di ‘gabbie salariali’ per i docenti. Sull’argomento si è espressa la responsabile Scuola del Partito Democratico, onorevole Camilla Sgambato. Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ per gli insegnanti ‘Noi ...

Giovani : Renzi - ‘Scuola politica da 21-24 agosto - ci metto 1 mese di stipendio’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Una scuola di politica per gli under ’90 dal 21 al 24 agosto in Toscana. Lo ha annunciato Matteo Renzi a Milano. Si chiamerà ‘Meritiamoci l’Italia’ e perchè “il merito deve tornare a valere” in Italia, dice Renzi che contribuirà all’organizzazione dell’evento anche dal punto di vista economico. “Ho avuto l’autorizzazione della mia famiglia, metterò un ...

Scuola - firmato nuovo CCNL dirigenti scolastici : ecco gli aumenti stipendiali : Nella giornata di ieri, 8 luglio, è stato firmato in via definitiva il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro riguardante la dirigenza dell’area istruzione e ricerca: il nuovo CCNL è stato sottoscritto presso l’Aran dopo sette mesi dalla firma dell’ipotesi di accordo Equiparazione agli altri dirigenti della Pubblica Amministrazione. Aumento stipendi per i dirigenti scolastici Buone notizie in arrivo per i dirigenti ...

Scuola - stipendi docenti differenziati con l’autonomia differenziata? : La questione legata al rinnovo contrattuale del personale scolastico unitamente agli aumenti degli stipendi è, di fatto, collegata al progetto portato avanti dalla Lega riguardante l’autonomia differenziata. A questo proposito, il presidente della Commissione Cultura della Camera, onorevole Luigi Gallo (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato come regionalizzare gli stipendi significherebbe indebolire i ‘i lavoratori e i loro diritti ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie 3 luglio : ecco le parole del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato a Orizzonte Scuola anche dello spinoso argomento riguardante l’aumento degli stipendi del personale scolastico. A questo proposito, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha voluto ribadire come non sia da considerarsi affatto scontata l’intesa raggiunta da Miur e sindacati lo scorso 24 aprile e soprattutto non bisogna perdersi in critiche che non giovano a ...

Scuola - il Governo cerca 1 - 4 miliardi per alzare lo stipendio dei prof : Alla lunga lista di promesse/proposte/desiderata che già compone il menù della prossima manovra da 45 miliardi si iscrive anche la Scuola. Non tanto e non solo per la doppia...

Scuola : il Governo cerca 1 - 4 miliardi per aumentare lo stipendio ai professori : In totale sono 2,2 miliardi di euro. Questa è la cifra, che dovrà essere inserita nella nuova manovra di Bilancio da circa 45 miliardi di euro, necessaria per poter garantire al corpo docente della Scuola italiana un aumento in busta paga da almeno tre cifre. Ma di questo importo sarebbero stati rintracciati, nelle pieghe del bilancio dello Stato solo 800 milioni di euro. Di conseguenza, 1,4 miliardi di euro sarebbero tutti da recuperare. Anche ...

Snals - Scuola : in progetto aumento stipendio e stabilizzazione di altri precari : Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, è intervenuta a Coffee Break su La7, nella puntata incentrata su lavoro, tasse, investimenti e problemi della scuola. Serafini ha illustrato come il sindacato si stia muovendo in favore di università, scuola, Afam e ricerca, argomentando gli esiti dell’Intesa Governo-Sindacati del 24 aprile scorso. Snals, stabilizzazione precari Il segretario Snals ha spiegato che l’accordo raggiunto per ...

Stipendio luglio 2019 : aumento Scuola - ecco gli importi sul cedolino : Stipendio luglio 2019: aumento scuola, ecco gli importi sul cedolino Anche a luglio 2019 il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola percepirà sul cedolino un importo supplementare alla voce stipendiale. Si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale, che continuerà a essere erogata fino al rinnovo del CCNL, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018. Tuttavia c’è anche da segnalare che da marzo a novembre sullo ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : UE alza la voce contro l’Italia ‘E’ arrivata l’ora di pagarli di più’ : Da anni, ormai, si continua a parlare degli stipendi dei docenti della Scuola pubblica italiana come assolutamente inadeguati rispetto ai ‘colleghi’ degli altri Paesi Europei. Il Governo ha sempre fatto ‘orecchie da mercante’, ancor più negli ultimi anni se si considerano i ritocchi ‘elemosina’ alle buste paga del personale scolastico. Ora, però, è l’Europa ad alzare la voce e a bacchettare ...

Stipendi Scuola - confronto fra gli ultimi CCNL : tabelle arretrati e aumenti : L’ultimo rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca non ha soddisfatto insegnanti e ATA, soprattutto per quanto riguarda gli Stipendi. Gli aumenti Stipendiali riconosciuti, sono stati decisamente bassi, motivo per cui tutti sono in attesa di vedere cosa succederà al prossimo rinnovo. Ma quanto bassi? L’USB scuola ha realizzato delle tabelle che mettono a confronto i dati degli ultimi due rinnovi: quello del 2009 e quello del ...