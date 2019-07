Scuola | concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie | aggiornamenti dal Miur

Concorso Scuola straordinario e Pas - in arrivo il decreto d'urgenza : bando entro l'anno : Già predisposto il decreto legge che a breve andrà a definire il prossimo Concorso scuola straordinario e il Pas per i docenti con almeno tre anni di servizio. Il testo, che molto probabilmente sarà divulgato la prossima settimana, dovrà poi arrivare ed essere valutato dal Parlamento al fine di effettuare varie ed eventuali rettifiche e cambiamenti. Infine, poi, ci sarà l’approvazione definitiva che darà il via alle procedure per bandire ...

Concorso Scuola 2016 : si richiede tutela per l’accesso agli idonei : Continua la polemica riguardo il famigerato Concorso 2016 relativo a Infanzia, Primaria e Secondaria. È delle ultime ore un comunicato da parte del gruppo “tutela per gli idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e del “Comitato idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016”, indirizzato al ministro dell’istruzione Marco Bussetti, alla Lega e M5S ed a tutti i sindacati nazionali. Concorso scuola 2016: maggiore tutela per gli idonei Dal ...

Ben 24000 cattedre per il concorso Scuola secondaria ma ci saranno anche i Pas : Novità importanti sul concorso scuola secondaria giungono anche oggi 22 luglio. I numeri della prossima selezione pubblica si fanno particolarmente corposi e allo stesso tempo, si affaccia un'assoluta novità per l'assegnazione delle cattedre per gli specifici gradi di istruzione ossia i PAS (Percorsi abilitanti speciali). Tanta carne a cuocere insomma, tutta da recepire per gli aspiranti professori. Il vero e proprio concorso scuola ...

Tutti i bandi di concorso Scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Ad un passo il concorso Scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : bando atteso per la prossima settimana : Al via il concorso per gli insegnanti della Scuola dell’infanzia e primaria: il bando, come riferisce anche il noto portale Orizzonte Scuola, è atteso per la prossima settimana. Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i posti che verranno banditi in occasione della selezione concorsuale. bando concorso infanzia e primaria ...

Concorso straordinario Scuola secondaria 2019 : procedura e possibilità di accesso : Il bando per il Concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado è atteso entro il 2019, secondo quanto annunciato dal Ministro dell’Istruzione. La procedura mira a stabilizzare i precari storici. In cosa consiste? Quali sono i requisiti di accesso? Concorso straordinario scuola secondaria: requisiti Possono partecipare al Concorso straordinario per la scuola secondaria i docenti precari che possiedono i seguenti ...

Scuola - riparte il concorso per presidi : via libera del Consiglio di Stato : Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

Scuola - continua il concorso per assumere 2.050 presidi | Bussetti : "La Scuola non può aspettare" : Il via libera è arrivato dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur. Il ministro Bussetti: "Procederemo ora senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni"

Scuola : il concorso per dirigenti scolastici non si ferma - ok dal Consiglio di Stato : Riparte il concorso per i presidi della Scuola italiana, sospeso con una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 2 luglio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso effettuato dal Miur consentendo di portare a termine entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre le prove per l'assunzione di 2900 dirigenti scolastici. Bussetti: "La Scuola italiana non può aspettare".Continua a leggere

Concorso Scuola Secondaria - news 8/07 : ancora un rinvio : La pubblicazione del bando relativo al Concorso Scuola Secondaria di primo e secondo grado slitta ancora una volta. La notizia, diramata quest’oggi dalla rivista specializzata online OrizzonteScuola, parla di un ennesimo rinvio (oramai certo). ancora una volta il Concorso Scuola Secondaria viene rinviato: tutta colpa degli accordi tra il Miur e i sindacati? Il decreto – a detta della rivista scolastica – sarà pubblicato quasi sicuramente nel ...

Concorso Scuola straordinario e Pas - Bussetti dà l'ufficialità : ''l decreto a luglio' : Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei ...

Scuola - la beffa è servita : ecco come vincere il concorso e venire scavalcato da chi ha un punteggio più basso : Un articolo de ‘Il Corriere della Sera’ mette bene in evidenza il pasticcio riguardante il concorso 2018 per docenti di Scuola media e superiore. Un pasticcio che rischia di beffare i primi in graduatoria che potrebbero essere scavalcati da chi ha conseguito un punteggio più basso. Il concorso venne bandito il 1° febbraio dello scorso anno dall’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli: i candidati sarebbero stati ...

Concorso dirigenti scolastici annullato : la Scuola italiana (senza presidi) è al collasso : La scuola pubblica del nostro Paese si ritrova ad affrontare l'ennesima emergenza. Il Concorso bandito per dirigenti scolastici è stato sospeso dal Tar e da più parti iniziano ad arrivare ulteriori segnalazioni su come è stato gestito. Adesso si attende il Consiglio di Stato, al fine di permette l'assunzione dei presidi e iniziare l'anno scolastico. In ogni caso, siamo al disastro.