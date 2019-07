Sci alpino | Marcel Hirscher si ritira? La sua decisione slitta a entro la fine dell’estate

Sci alpino - si intensifica la preparazione : Bassino - Brignone e Goggia a Les Deux Alpes - le slalomiste allo Stelvio : Proseguono i lavori in vista della stagione di sci alpino 2019/2020. Gli allenamenti stanno entrando sempre più nel vivo e tutte le squadre stanno iniziando ad aumentare i carichi a livello di preparazione. Il gruppo Elite di Coppa del mondo femminile sarà fino a sabato 3 agosto a Les Deux Alpes (Fra). Il direttore tecnico Gianluca Rulfi e il direttore sportivo Massimo Rinaldi, hanno convocato Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino per ...

Sci alpino - Hirscher combattuto sul proprio futuro : “deciderò a fine estate se ritirarmi o meno” : Il campione austriaco deciderà nelle prossime settimane se proseguire la propria carriera oppure appendere gli sci al chiodo Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Marcel Hirscher, lo sciatore austriaco infatti sceglierà se proseguire la propria carriera oppure ritirarsi alla fine dell’estate. La decisione non è ancora maturata, dunque il numero uno dello sci alpino ha annullato una conferenza stampa ...

Sci alpino - importante riconoscimento per Sofia Goggia : l’azzurra nominata Cavaliere della Repubblica di San Marino : Goggia e il Pesidente Roda insigniti dell’onoreficenza di Cavaliere dalla Repubblica di San Marino Prestigioso riconoscimento ottenuto dalla campionessa olimpica di discesa femminile Sofia Goggia e dal Presidente FISI Flavio Roda, ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino in una giornata storica per una delle repubbliche più antiche al mondo, situata fra l’Emilia-Romagna e le Marche. ...

Sci alpino - Sofia Goggia è Cavaliere della Repubblica di San Marino : Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera femminile di sci alpino e Flavio Roda, presidente della FISI, sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica di San Marino, riconoscimento concesso concesso dal Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Goggia e Roda, ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Nicola Selva e Michele Muratori, hanno poi preso ...

Sci alpino - dieci giorni di allenamento per Goggia - Brignone e Bassino : azzurre impegnate a Les Deux Alpes : Brignone, Goggia e Bassino in pista a Les Deux Alpes per dieci giornate di allenamento Il gruppo Elite di Coppa del mondo femminile di sci alpino è in partenza per il secondo allenamento della stagione sul ghiacciaio. A partire da mercoledì 24 luglio fino a sabato 3 agosto un terzetto sarà a Les Deux Alpes (Fra), per una sessione di allenamento in pista in vista del primo appuntamento della stagione 2019/20 di Coppa del mondo, in programma ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : gli slalomisti iniziano la preparazione allo Stelvio : Inizia ufficialmente il percorso di avvicinamento degli slalomisti verso la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Dalla giornata di domani, giovedì 18 luglio, fino a mercoledì 24, il gruppo dedicato alle discipline più tecniche sarà al lavoro in allenamento sulle nevi del Passo dello Stelvio per dare il via alla propria preparazione. Il direttore tecnico Roberto Lorenzi ed il direttore sportivo Massimo Rinaldi hanno convocato i seguenti ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : tutte le date della stagione. Il programma completo : Nell’avvicinarsi della fase di preparazione estiva di tutte le squadre ripubblichiamo il Calendario di Coppa del Mondo di sci alpino della prossima stagione 2019-2020 diramato poco più di un mese fa dalla FIS. Ci saranno 45 gare individuali maschili e 41 femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo che fungeranno da vere e proprie premondiali in vista della manifestazione iridata del 2021. ...

Sci alpino - training di quattro giorni sullo Stelvio per le azzurre di Coppa del Mondo : La squadra di Coppa del Mondo femminile al lavoro sulle nevi dello Stelvio per quattro giorni di training La squadra di Coppa del Mondo femminile polivalente è in partenza per il Passo dello Stelvio: da martedì 9 a venerdì 12 luglio sarà impegnata sul ghiacciaio per quattro giornate di allenamento sciistico. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato Elena Curtoni, Francesca ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : il Circo Bianco al femminile torna a gareggiare al Sestriere : La Coppa del Mondo di sci alpino torna al Sestriere. La località piemontese, infatti, ospiterà due appuntamenti del Circo Bianco al femminile dopo più di tre anni di assenza. Le atlete saranno impegnate sulla pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli in un gigante nella giornata di sabato 18 gennaio e uno slalom parallelo domenica 19 gennaio 2020. Un gradito ritorno che è stato celebrato con un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco di ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Le Olimpiadi 2026 in casa sono un sogno - da atleta performante a 33 anni. A Losanna è stato appagante” : Sofia Goggia è stata uno dei volti simbolo della candidatura di Milano-Cortina che settimana scorsa ha conquistato l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. La Campionessa Olimpica di discesa libera è stata uno dei fari della presentazione avvenuta a Losanna, un’ambasciatrice d’eccellenza insieme a Michela Moioli, Arianna Fontana ed Elisa Confortola che sono riuscite a fare la differenza. La bergamasca è uno dei punti di ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : che Italia sarà? Goggia e Paris potrebbero esserci - aspettando le nuove leve : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la gioia è ancora grande. Ma adesso per tutti è ora di mettersi a lavorare per far sì che quella che andrà in scena tra sette anni sia un’Olimpiade indimenticabile per atleti, addetti ai lavori e appassionati. Torino 2006 lo fu solo in parte, il problema principale furono le difficoltà logistiche e di trasporti, e il brutto tempo, che imperversò ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Il ginocchio reagisce alle cure - sono contento. Voglio tornare sugli sci in estate” : E’ un Christof Innerhofer determinato, quello che sta svolgendo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, fratturato durante i campionati italiani a Cortina. Il trentaquattrenne di Gais si è espresso con parole positive al sito della FISI in merito ai propri tempi di recupero. Queste le parole del Campione del Mondo in Super-G nel 2011: “sono contento di come stanno ...

Sci alpino - gli azzurri del gigante al lavoro sullo Stelvio : presenti Tonetti e Maurberger : E’ il momento dello Stelvio per la Nazionale di gigante. Quattro giorni di sci per Tonetti e compagni E’ il momento dello Stelvio per la Nazionale di gigante guidata da Roberto Lorenzi e da Roberto Saracco. da venerdì 14 fino a martedì 18 giugno saliranno al Passo i seguenti atleti: Riccardo Tonetti, Andrea Ballerin, Simon Maurberger, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Alex Vinatzer e, da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutti i ritiri dell’estate. Tanti big hanno dato l’addio definitivo : Sono Tanti i protagonisti dello sci alpino sia in campo maschile sia in campo femminile che durante o al termine della stagione 2018-2019 hanno deciso di lasciare l’agonismo. Qui ne faremo un riepilogo limitandoci ai nomi più imporTanti. Non si può non partire, naturalmente, da due dei più grandi sciatori di tutta la storia, Aksel Lund Svindal e Lindsey Vonn, sia il norvegese che la statunitense avevano annunciato che le loro ultime gare ...