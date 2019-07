Salvini sull' uccisione del carabiniere | Ai buonisti ricordo che in Usa c' è la pena

Salvini sulla morte del carabiniere : "Ai buonisti ricordo che in Usa c'è la pena di morte per gli assassini" : “Sperando che l’assassino del nostro povero carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!”. Così Matteo Salvini su Facebook.

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Nuovo scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Matteo Salvini verso l'archiviazione per l'inchiesta sulla ong Alan Kurdi : "Una bella notizia" : Vince ancora Matteo Salvini. La notizia la dà il diretto interessato: "La procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata la richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019". Il ministro dell'Interno si rverisce alla vicenda dell'Alan Kurdi, la nave

Matteo Salvini spodesta Danilo Toninelli : "Ridurrò i pedaggi sulle autostrade" : "Ci sarà una riduzione pedaggi su diverse tratte". Matteo Salvini in una diretta Facebook "spodesta" il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e annuncia un taglio dei pedaggi in autostrada "come la Asti-Cuneo e la Catania-Ragusa". Insomma, continua il ministro dell'Interno, "da Nord a Sud s

Nord contro Sud : la Lega “nazionale” di Salvini si divide sull’autonomia : C’è voluta l’autonomia per alzare il velo sulla grande finzione della politica italiana. Fino a oggi Matteo Salvini ha fatto credere che esista una sola Lega, una...

Migranti - Macron sull'assenza di Salvini al vertice : "Non si guadagna mai nulla non partecipando" : L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha ...

Migranti - Macron sull'assenza di Salvini : "Non si guadagna mai nulla non partecipando" : L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha ...

Giuseppe Conte prova a fregare Matteo Salvini sull'autonomia : vuole fermarla e incolpare la Lega : Sottovalutare il Nord, con la sua voglia d'autonomia e le sue imprese, è l'errore che rischia di essere fatale a Giuseppe Conte. Nel consiglio dei ministri che giovedì dovrebbe (condizionale d' obbligo) votare il testo sull' autonomia o forse già domani, quando Conte e la leghista Erika Stefani, min

Pista anarchica per l'incendio doloso sull'Alta Velocità. Toninelli a Salvini : "Trova i colpevoli" : C’è anche la Pista di un’azione dimostrativa, collegabile al processo in corso al tribunale di Firenze contro 28 persone, la maggioranza delle quali collegabili all’area anarchica, tra le ipotesi cui stanno lavorando gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’incendio alla cabina elettrica dell’Alta velocità vicino alla stazione di Rovezzano. Si tratterebbe di tre diversi roghi: oltre alla cabina ...

Matteo Salvini - voci sulla discussione con Giancarlo Giorgetti : sottosegretario verso l'addio? : Il momento, nonostante il consenso alle stelle, per Matteo Salvini e la Lega è difficile, spinoso, complesso. A tranquillizzare il leader, i sondaggi, grazie ai quali ha tirato un sospiro di sollievo. Cifre che gli permettono di accarezzare l'idea di arrivaare a governare da solo, la sua grande ambi

Sbarco sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...